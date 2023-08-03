На какой руке нужно носить часы: правила этикета

В мире существует так называемый "часовой этикет", определяющий, на какой руке следует носить аксессуар. Часы сейчас используют не только по назначению, с их помощью многие стремятся показать свою статусность.

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Обычно выбор руки для часов связывают не с полом, а с определенными условиями: на левой руке аксессуар принято носить, потому что 85% населения – правши. OBOZREVATEL разбирался в правилах "часового этикета".

Почему часы обычно носят на левой руке

Если вы правша, то рабочую руку неудобно нагружать лишними аксессуарами. Кроме того, закреплять часовые ремни удобнее правой рукой на левой. Аналогичное объяснение касается необходимости заводить механические часы – в классических моделях механизм встроен на правую сторону.

На какой руке следует носить часы мужчинам

Несмотря на общее правило о левой руке, некоторые мужчины предпочитают носить часы на правой. В этом есть своя логика, особенно если аксессуар дорогой и статусный: так его обязательно заметят во время рукопожатия.

Есть также несколько важных правил этикета:

часы нельзя носить поверх манжета рубашки;

между запястьем и ремешком должен легко проходить палец, поэтому не следует затягивать аксессуар слишком крепко;

пряжку можно подбирать под цвет обуви, а запонки – под цвет часов;

классическая модель имеет диаметр 34-50 мм.

Этикет для женщин

Женщины могут надевать часы на любую руку. Можно даже выбрать часы-браслеты на обе.

Если женщина придерживается официально-делового стиля, часы следует носить на левой руке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему по народным приметам нельзя дарить часы.

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