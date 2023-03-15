Какие фразы никогда нельзя говорить людям: несут скрытую агрессию

Пассивно-агрессивное поведение не только создает проблемы и недоразумения в общении с окружающими, но и оказывает негативное влияние на настроение и психику человека, пытающегося выразить гнев или обиду скрытыми способами. Такое поведение означает, что человек говорит одно, но подразумевает совсем другое и "колючими" словами или фразами пытается задеть собеседника.

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Не все даже осознают тот момент, когда их поведение переходит в категорию пассивно-агрессивного. Говоря некоторые фразы, человеку может казаться, что он проявляет дипломатичность и тактичность, на самом же деле – его слова создают только большие недоразумения. Что не стоит говорить людям, чтобы не показаться агрессивным, разбиралось издание Fatherly.

"Не хочу быть грубым…"

Этой фразой компенсируется грубая, иногда жестокая, но точно неприятная для собеседника реплика. Фактически так вы снимаете с себя ответственность за сказанное, а если вдруг собеседник обидится – можете невинно моргать глазами в стиле: "я же не со зла", "я же не хотел(а)".

"Как тебе удалось получить повышение/новую должность и т.д."

Дословно: вы не расцениваете собеседника как достойного и высококвалифицированного специалиста. Вы подчеркиваете, что его карьерный рост – следствие случайности, благоприятного стечения обстоятельств, правильного расположения планет, да чего угодно, но не его усилий и умений.

"Вот если бы ты это умел/умела"

Представьте: вам нужно почистить слив в канализации, а ваш партнер этого не умеет. "Если бы ты это умел, мы бы сэкономили на расходах и не пришлось бы вызвать сантехника", – звучит грустный вздох.

Партнера это может очень оскорбить. Подумайте о собственных возможностях. Есть сферы, в которых вы тоже не специалист.

"Ты слишком чувствителен(на)"

Не следует недооценивать эмоции другого. Каждый страдает по-разному. Увидев, что собеседник эмоционально реагирует на события или фразы, не "добывайте" его, акцентируя внимание на его чувствительность.

"Делай что хочешь"

Фраза, которая почти всегда означает противоположное. Собеседник может воспринять это как согласие на свои действия и сделает по-своему, что приведет к серьезному конфликту.

Не следует завершать разговор такой фразой. Если есть какие-либо предложения и пожелания – честно и спокойно изложите их.

"Ну, если тебе нравится…"

Здесь ключевое – тон, которым сказаны эти слова. Фактически это может означать недовольство и неприятие решения или выбора собеседника.

Лучше сказать: "Это интересный выбор", или "Это не то, что я бы сделал, но это твой выбор".

"Не мне об этом говорить"

"Не мне об этом говорить, но ты действительно очень поправился (лась)"

"Не мне об этом говорить, но ты снова оставил(ла) грязь на полу"

"Не мне об этом говорить, но тебе пора бы научиться лучше выбирать партнера"

"Не мне об этом говорить, но не пора ли подумать о детях, учитывая твой возраст?"

Эти и другие фразы в подобном стиле точно не улучшат ваше общение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие фразы чаще всего используют манипуляторы.

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