Мыши забудут о вашем саде: лучшие способы борьбы с грызунами

Мыши – нежелательные гости в садах и домах. Они могут причинить немало вреда: испортить урожай, погрызть мебель, повредить запасы пищи. Вместо того чтобы использовать пестициды и химикаты, лучше попытаться бороться с грызунами более гуманными методами.

Мыши являются условно-патогенными вредителями, и повреждение овощей является одной из самых распространенных проблем. Эксперты говорят, что грызуны будут держаться подальше от вашего дома благодаря дешевому самодельному репелленту, в составе которого всего два ингредиента.

Признаки появления мышей

Хотя одна-две мыши в саду, скорее всего, останутся незамеченными, их количество может быстро и внезапно увеличиться. Мыши уничтожают растения, поедают только что посеянные семена и, наконец, пробираются в дом.

Есть несколько признаков того, что ваш дом атаковали грызуны:

следы зубов на одежде, мебели или книгах; экскременты и резкий запах мочи; появление испорченных продуктов, например прогрызенных пакетов с крупами; характерное шуршание и писк, усиливающиеся ночью.

Как отвадить мышей

Способ 1: запахи

Профессионалы в области садоводства Sefton Meadows поделились своими лучшими советами, которые помогут отвадить мышей.

Грызуны обладают чувствительным обонянием, а некоторые запахи они просто не переносят. Следует просто регулярно распространять эти запахи на приусадебном участке, уделяя особое внимание проблемным зонам, включая источники пищи и места гнездования.

Мышей отпугивають следующие запахи:

уксус;

эвкалипт;

кедровое дерево;

перец чили;

корица;

мята перечная;

гвоздика;

каенский перец.

На грядке и в саду можно посадить душистые травы для естественного отпугивания мышей. Пригодятся следующие растения:

лаванда;

бархатцы;

нарциссы;

розмарин;

шалфей;

мята.

Способ 2: ультразвуковые приборы

Ультразвуковые устройства издают высокочастотные волны, очень раздражающие тонкий слух мышей. Специалисты говорят, что ультразвуковые отпугиватели будут отгонять с участка и других вредителей, включая лис, тараканов, птиц и мух.

Использовать эти устройства следует вокруг потенциальных источников пищи и мест гнездования, включая клумбы, огороды, живые изгороди, кустарники и деревья.

Способ 3: спрей от мышей

Многие используют приманки и яды как средства отпугивания мышей, но это не очень этические или безопасные методы. К счастью, есть много натуральных самодельных способов избавиться от вредителей.

Можно создать спрей от мышей, который можно легко применять в саду, или просто смочить ватные шарики в эфирных маслах и разместить их вокруг мест, где гнездятся мыши.

Чтобы сделать эффективный спрей от мышей, смешайте две столовые ложки эфирного масла (хорошо подойдут мята, лаванда, чайное дерево и эвкалипт) с 250 мл воды. Распылите средство в местах, где чаще всего скребут мыши. Специалисты обещают, что вредители забудут дорогу к вашему дому и саду.

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