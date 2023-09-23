Как уберечь дом от грызунов перед похолоданием: советы

С наступлением осени мы все меньше времени проводим на свежем воздухе и все больше остаемся дома. И с нами в тепло могут перебираться некоторые незваные гости. Особенно с этой проблемой знакомы жильцы частных домов. Речь идет о мышах и других грызунах, которые тоже ищут тепла и пищи осенью.

Уменьшить шансы на их проникновение внутрь можно и своими силами. Издание Best Life собрало основные лайфхаки и советы экспертов на этот счет.

Внимательно осмотрите дверь

Это человеку, чтобы попасть внутрь дома, нужна настежь открытая дверь. Мыши хватит и небольшой щели. Поэтому перед началом холодного сезона важно тщательно проверить дверную коробку на предмет отверстий и неплотного примыкания. Их устранение одновременно сохранит внутри больше тепла и не пропустит с улицы грызунов. Можно самостоятельно проверить двери, например, посветив на них фонариком в темноте – в щели будет проникать свет, а можно вызвать специальную службу, которая все отрегулирует и закроет.

Видео дня

Проверьте другие точки входа

Но мыши могут пролезать внутрь не только через дверь. Фундамент, наружные стены и крыши могут стать для них точками доступа. Поэтому их тоже нужно осмотреть на предмет дыр, трещин и щелей. Даже самые маленькие из них нужно закрыть, ведь мышь может пролезть даже в невероятно узкое отверстие. При этом закрывать их монтажной пеной бесполезно – животные могут ее прогрызть.

Обратите внимание на декор

Осенью особенно хочется украсить свой дом. Да и поводов хватает – то же Хеллоуин. Но традиционные для этого праздника тыквы являются настоящей приманкой для мышей и других вредителей. Потому эксперты не советуют долго держать их перед домом и убирать сразу после праздника.

Отыщите все протечки

Неисправная сантехника тоже может стать прекрасными входными воротами для грызунов. Поэтому в преддверии холодов важно проверить все трубы, раковины, ванны и туалеты на предмет протечек. Также поищите, нет ли вокруг вашего дома участков со стоячей водой. Их тоже любят разнообразные вредители.

Правильно храните дрова

В дровах кто только не живет. Они могут стать уютным уголком как для достаточно безопасных ежей или ужей, которые, кстати, будут охотиться на мышей, так и для самих грызунов. Поэтому храните запас древесины для камина или печки подальше от дома. И держите это место в чистоте, так с меньшей вероятностью там заведется кто-то нежелательный.

Не пренебрегайте осенней уборкой

Обычно мы ассоциируем с сезоном генеральной уборки весну. Но и осенью навести порядок в доме будет полезно. Именно потому, что таким образом вы можете уменьшить количество потенциальных приманок для мышей и крыс. Тщательно пропылесосьте все помещения и уделите особое внимание кухне, кладовой и всем местам, где обычно хранится еда. Переложите все продукты в плотно закрытые контейнеры.

Наведите порядок во дворе

Деревья и особенно разросшиеся за лето кусты могут дать осенний приют грызунам. А с наступлением холодов они попытаются перебраться туда, где потеплее. То есть в дом. Поэтому нужно своевременно постричь все садовые растения, убрать листья с газонов и вынести весь мусор. Чем чище будет двор, тем меньше он заинтересует вредителей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно приводить в порядок после летнего сезона пластиковые садовые стулья.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.