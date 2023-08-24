Можно ли после 21:00 звонить по делам: правило этикета

После пандемии коронавируса многие так и остались работать из дома, размыв тем самым пределы личного и рабочего в своей жизни. Деловой этикет отреагировал на такие изменения достаточно быстро, подстроив правила бизнес-общения под новые реалии.

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OBOZREVATEL поинтересовался, как теперь следует дистанционно общаться по рабочим вопросам. Прежде всего, в какое время будет уместно и допустимо звонить друг другу по делам.

Главный критерий, которым следует руководствоваться при планировании деловых звонков, являются рамки рабочего дня. Если человек работает по стандартной схеме с 9 утра до 6 вечера, не стоит беспокоить его вне этого временного промежутка. Если же вопрос срочный, то допустимыми считаются звонки только до 21:00, после чего время человека должно полностью принадлежать ему. Нарушать это правило допускается только при действительно экстремальных и форс-мажорных обстоятельствах.

Если вы все же звоните кому-нибудь в позднее время, приготовьтесь к тому, что трубку человек не снимет. В свободные часы каждый сам вправе решать, принимать рабочие звонки или нет – это железное правило делового этикета.

Возможны ли исключения из этого правила? Да, если эти исключения были согласованы заранее. В некоторых компаниях от сотрудников действительно требуют постоянной готовности к работе. Но об этом нужно договариваться отдельно и предупреждать о таких правилах еще на этапе собеседования.

Также современный деловой этикет регулирует общение в мессенджерах. В идеале сообщения по рабочим вопросам в нерабочее время лучше не писать. Однако специфика общения в текстовом формате предполагает, что получатель имеет право просмотреть написанное, когда сможет или сочтет нужным. Поэтому отправлять сообщения даже после 21:00 не считается абсолютным табу. Однако, если мессенджер разрешает и вопрос не срочный, отсылайте его без звукового оповещения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах этикета на собеседовании, которые помогут получить работу.

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