Можно ли ставить буржуйку в квартире и доме: объяснение

Пережив сверхсложную зиму 2022-2023 годов, украинцы уже готовятся к следующей, держа в голове опасность блекаутов и отключений отопления. А ведь с такими соседями, как россияне, можно ожидать новой волны атак на энергетическую инфраструктуру именно в холодный сезон. Потому один из популярных товаров сейчас – буржуйка.

Комнатная металлическая печь работает на твердом топливе и не зависит ни от электропитания, ни от газа. Но устанавливать ее можно в очень ограниченном списке построек и помещений. OBOZREVATEL разбирался, где можно поставить буржуйку, а где делать это противозаконно. И какое наказание можно получить за это.

Квартира в многоэтажке

Закон запрещает устанавливать буржуйки в многоквартирных домах. Из данного правила нет исключений, ведь это слишком опасно. Вентиляционная система таких построек не рассчитана на отвод большого количества угарного газа, а его подобная печь выделяет немало. Даже если вывести трубу буржуйки в окно, она все равно будет отравлять атмосферу помещения.

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Еще одна опасность – нагрев полов под печкой. Сам раскаленный металл или случайная искра могут стать причиной пожара в квартире. И риск возгорания очень высок. Неоправданно высок, утверждают специалисты.

Какое наказание за установку буржуйки в квартире?

Размещение такой печки в квартире многоквартирного дома противоречит статье 270 УКУ "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности". Чаще это влечет административную ответственность, но в отдельных случаях и уголовную. В первом случае с нарушителя будет взыскан штраф в размере 1000-4020 не облагаемых налогом минимумов (от 17 до более 68 тысяч гривен) или он приговорен к исправительным работам сроком до двух лет или к ограничению/лишению свободы на срок до 3 лет. Если установка буржуйки в квартире стала причиной пожара с гибелью людей, значительным материальным ущербом или другими тяжкими последствиями, виновник может быть приговорен к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет.

Частный дом или гараж

В отличие от городских квартир, в частных домах или в гаражах буржуйки устанавливать можно. Но важно выбрать подходящий тип печки и подобрать для нее оптимальное месторасположение с учетом размещения дымохода, который будет отводить от нее воздух с дымом и угарным газом.

Лучше всего устанавливать устройство на бетонный, кирпичный или другой огнестойкий пол. На линолеуме этого делать нельзя. Если вы хотите снять часть этого покрытия под буржуйку, учтите, что край материала должен начинаться не ближе, чем в 50 см от печи.

На такое же расстояние должна быть отодвинута буржуйка от стен и мебели. Меньшее расстояние в разы повышает опасность возникновения пожара.

Также важно, чтобы печь стояла так, чтобы не мешала никому передвигаться по дому. Ведь при работе она сильно нагревается и может оставлять ожоги, если к ней случайно прикоснуться.

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