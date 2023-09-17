Как утеплить окна: самые простые домашние способы

Утепление окон поможет снизить теплопотери и сэкономить на отоплении. Впереди – холодная зима, оккупанты продолжают обстрелы, и власти говорят о высокой вероятности того, что россияне возобновят атаки на объекты критической инфраструктуры. Поэтому об утеплении дома следует позаботиться заранее.

OBOZREVATEL подобрал самые простые и эффективные домашние способы утеплить окна. Понадобятся доступные материалы: вата, поролон, бумажные полоски, скотч.

Как утеплить окна поролоном и скотчем

Самый бюджетный вариант заключается в использовании поролона (или ваты) и скотча. Поролон разрезаем на полоски и укладываем в щели. После этого сверху плотно заклеиваем поверхность скотчем.

Шведская технология

Суть шведской технологии заключается в использовании трубчатого материала, изготовленного из силиконовой резины. При этом важно выбрать качественный уплотнитель, который не повредится перепадами температуры. Обычно трубчатый профиль имеет срок эксплуатации более 20 лет. Его следует предварительно приклеить на оконные пазы, заделывая очень плотно.

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Высокомолекулярные полимеры

Инновационный материал на основе полиэстера также поможет защитить окна и сохранить тепло в доме. Эта энергосберегающая пленка содержит в составе органические соединения, металлы и их оксиды, а ее структура инертна к агрессивной бытовой химии и не способствует образованию пыли на окнах.

Фактически полиэстер защищает стекло от повреждений. Пленка обладает высокой морозостойкостью.

Прежде всего, нужно вымыть и обезжирить стекло. После этого стыки рам тщательно герметизируем поролоном или другим выбранным уплотнителем. На оконную раму приклеиваем двухсторонний скотч, а сверху на него крепим слой пленки требуемого размера по всему периметру. Используйте фен для разглаживания пленки.

Важная оговорка: сильно натягивать полиэстер не нужно, материал сам примет нужную форму со временем.

Силиконовый герметик

Герметики считают надежной и долговечной альтернативой другим средствам утепления.

Нужно снять с окна стекло, зачистить посадочное место от грязи и пыли. Осторожно нанесите силиконовую полоску. После этого установите стекло на место и тщательно закрепите штапиками. Фактически одновременно с утеплением вы выполните ремонт окон.

Утепление пластиковых окон

В целом, пластиковые окна не требуют утепления, однако со временем даже эти качественные конструкции теряют защитные свойства.

Утеплять пластиковые окна нужно в случае износа резиновых прокладок или потери эластичности. Частой причиной является начало разгерметизации участков между откосами и рамами. В старых домах происходит процесс усадки стены, как следствие появляются трещины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как утеплить окна, двери и дома в целом.

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