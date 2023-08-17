Можно ли снимать обувь в самолете: эксперты объяснили правила этикета

Путешествие в самолете имеет повышенные требования к взаимной вежливости пассажиров и уважению границ других людей. Ведь вы долгое время находитесь в очень ограниченном пространстве и нет никаких шансов изменить обстановку, уединиться или сделать остановку. Поэтому на борту самолета так важно соблюдать правила этикета.

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OBOZREVATEL рассказывает, как правильно вести себя в салоне воздушного лайнера. И что делать, чтобы быть вежливым пассажиром. Вот основные моменты

Можно ли снимать обувь на борту самолета?

При длительном перелете ноги могут отекать, из-за чего у пассажиров возникает желание сбросить обувь. Эксперты по этикету убеждают, что сделать это можно, если вы в носках. Совершенно босые ноги демонстрировать невежливо. Поэтому, если вы знаете, что вам захочется разуться, возьмите с собой на борт пару носков.

Как правильно откидывать сиденья?

Перевести спинку кресла в откинутое назад положение может быть комфортно для сидящего в этом кресле, а вот у человека сзади как правило это восторга не вызывает. Особенно если он при этом пользовался откидным столиком в спинке кресла – например, поставил на него гаджет или напиток. Поэтому всегда сначала проверяйте, пользуется ли человек столиком прямо сейчас, и спрашивайте, не против ли он, если вы измените положение своего кресла. Когда на борту будут подавать еду, обязательно переведите спинку кресла в вертикальное положение.

Как обращаться с ребенком, который толкает ваше кресло сзади?

Многим эта ситуация кажется наиболее невыносимой. А родители, путешествующие с малышом, во время полета по этой же причине испытывают невероятный стресс. Так что, если вам все же не посчастливилось оказаться в кресле перед ребенком, постарайтесь держать себя в руках и сохранять вежливость. Спокойно развернитесь к взрослому, сопровождающему ребенка, и попросите его или ее вмешаться, убедить малыша не толкать вас. Не обращайтесь непосредственно к ребенку – это может восприниматься как агрессия и сильно обострить конфликтную ситуацию в самом ее начале.

Можно ли наносить макияж или ухаживать за собой на борту самолета?

Если ваши действия не мешают другим пассажирам, конечно можно. Наложенная на лицо маска, патчи под глаза или подкрашивание ресниц перед посадкой вряд ли помешают другим пассажирам. Но если вы разбрызгиваете вокруг себя какие-то спреи, пользуетесь духами или сильно размахиваете руками, чтобы, например, сделать прическу, это уже нарушение границ других людей. Что невежливо и противоречит этикету.

Можно ли смотреть кино или слушать музыку без наушников во время полета?

Категорически нет. Ваше кино или музыка могут мешать другим пассажирам общаться или спать. В конце концов просто раздражать их, ведь у них другие вкусы. Поэтому, если вы планируете развлекаться на борту самолета именно таким образом, обязательно позаботьтесь о наличии у себя наушников. То же касается и детей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли употреблять пищу и напитки в общественном транспорте, согласно этикету.

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