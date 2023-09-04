Можно ли сказать по-украински 'втратити свідомість': как заменить

Пользуясь не слишком привычным для нас языком, мы всегда подсознательно стремимся пойти по легкому пути и просто перевести некоторые фразы и обороты. Присуще это желание и тем, кто переходит с русского на украинский. Поэтому в последнее время в речи людей вокруг участилось использование калькированных словосочетаний типа "потерять сознание".

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На самом деле, в украинском языке большинство подобных конструкций имеют собственные эквиваленты. Так относительно русского словосочетания "теряют сознание", известный украинский языковед Александр Пономарив в своем блоге указал, что на речи его лучше переводить словом "знепритомніти". Также можно использовать синоним "зомліти". Хотя допустимо и "втратити свідомість", но отдавать предпочтение стоит более экономным вариантам.

Также нередко у неопытных говорящих возникают трудности, когда они желают перевести фразу "стоять по стойке смирно". Пономарей предлагает в таком случае использовать вариант "стояти струнко".

А вот конструкция "я занят/я занята", по словам языковеда, не имеет такого простого и короткого соответствия. Прямой перевод будет калькированием. Здесь он предлагает использовать фразы "я не маю (вільного) часу", "мені нема коли".

Для ситуаций, когда один человек хочет проявить внимание к другому в русском языке используется единая формулировка: "Разрешите за вами поухаживать". Перевод этой фразы на украинский, указывает профессор, зависит от контекста. Если речь идет о желании подать пальто или налить в бокал вина за столом, то следует употреблять фразу: "дозвольте вам прислужитися/послужити". Если же речь идет о проявлении романтических намерений, то здесь следует говорить: "дозвольте до вас позалицятися".

А вот тем, кто не знает, как объяснить свое поведение, употреблять выражение "не знаю, що на мене найшло" можно. Пономарив утверждает, что оно не является калькой с русского и вполне присуще украинскому языку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно перевести на украинский словосочетание "входит во вкус".

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