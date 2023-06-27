Можно ли поливать огород ночью: какие правила обязательно нужно соблюдать

Для обычного занятого современного человека порой не остается других вариантов, чем поливать свои растения – будь то в саду или на огороде – в ночное время. Но многие из таких любителей выращивания растений задаются вопросом, правильно ли поливать их ночью? Ведь иногда опытные дачники предупреждают, что это может повысить чувствительность зелени к возбудителям болезней.

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Эксперты издания Plant House Aesthetic рассказали обо всех нюансах. И изложили их в форме ключевых советов по ночному поливу растений.

Не мочите листья

Поливать растения ночью нужно так, чтобы вода попадала только на поверхность почвы. На листья, которые долго остаются влажными, действительно легче нападают грибки и бактерии и это может стать губительным. Лучше всего для ночного полива выбирать капельное орошение или шланг, подключенный к водопроводу.

Не поливайте каждую ночь

При ночном поливе увлажнять землю нужно только тогда, когда она умеренно просохнет. Лучше поливать редко, но каждый раз обильно. Это будет стимулировать ваши растения к формированию более глубокой корневой системы и предотвращать переувлажнение.

Группируйте растения в соответствии с их потребностью в воде

Чтобы упростить себе полив, комбинируйте грядки или формируйте клумбы так, чтобы рядом находились растения, которым нужно примерно одинаковое количество воды. Так вы не только сделаете задачу проще и удобнее, но еще и убережете растения от перелива, ведь в ночное время сложнее проконтролировать количество внесенной воды.

Не поливайте растения в автоматическом режиме

Капельное орошение, запрограммированное на регулярный полив, кажется хорошим решением, но на самом деле это не совсем так. К примеру, в дождливую погоду это может привести к сильному переливу. Поэтому ручной полив, если вы увлажняете землю в ночное время, является лучшим выбором.

В холодное время года откажитесь от ночного полива

Осенью или зимой избегайте полива ночью, чтобы не повредить растениям. Ведь ночные заморозки могут превратить воду в лед и уничтожить все, что вы выращивали. Также в холодный сезон давайте почве просохнуть перед следующим поливом.

Сместите мульчу перед поливом

Перед тем, как поливать растения, смахните в сторону мульчу. Она очень помогает хранить землю увлажненной и теплой. Но в то же время и ограничивает доступ в грунт воздуха. В идеале нужно оставлять открытым участок земли диаметром 5-7 см вокруг стебля и именно в него подливать растение.

Старайтесь находить возможность поливать растения в лучшее время

Лучшим периодом для полива является раннее утро. В таком случае капли воды на листьях высохнут в течение дня под солнцем. Также хорошим вариантом является ранний вечер. Постарайтесь найти время, чтобы увлажнять ваш сад или огород в эти часы.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал о растениях, которые украсят сад цветением, даже если у вас вообще нет времени на их полив.

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