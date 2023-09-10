Можно ли пить напиток, если туда упало насекомое: ответ удивит

Наверное, каждому знакома эта ситуация, когда вы наливаете себе в бокал охлажденное вино любимого сорта и в тот же момент туда влетает плодовая мушка. И вот вы стоите перед дилеммой: выбросить мушку из бокала и наслаждаться напитком или вылить его, ведь плодовые мушки питаются на свалках и в других не очень приятных местах.

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Издание Science Alert обратилось к экспертам за ответом на этот вопрос. И они объяснили все с точки зрения науки.

Плодовые мушки, также известные как дрозофилы, действительно питаются разлагающимися продуктами. Как правило, свою добычу они обнаруживают в мусорных баках, компостных ямах, стоках и канавах. Все эти места кишмя кишат микробами, в том числе болезнетворными. И конечно, в процессе они попадают на тело самой мушки.

Среди наиболее опасных микроорганизмов, которые можно найти на насекомых, встречаются кишечная палочка, шигелла, сальмонелла. Звучит устрашающе, но ученые не советуют спешить выливать вино, даже после контакта с дрозофилой.

Обычно вино содержит от 8 до 14 процентов этанола и имеет pH около 4 или 5. Если pH ниже 7, такой напиток будет кислым на вкус. Этих условий вполне достаточно, чтобы подавить рост микробов. Благодаря таким своим свойствам вино может храниться так долго.

Некоторые лабораторные исследования также показали, что совместное действие винного спирта и органических кислот, таких как яблочная кислота, может предотвратить рост кишечной палочки и сальмонеллы. Поэтому мушка должна принести действительно много микробов, чтобы сделать напиток опасным. А такое случается очень редко, если случается вообще.

Кроме того, вино, в которое попала дрозофила, с большой вероятностью будет охлажденным. А низкая температура тоже останавливает рост микроорганизмов. Если добавить к этому природные антибактериальные свойства всех видов вина, можно не сомневаться, что напиток, в котором оказалось насекомое, будет безопасным.

Последний довод в пользу того, что не стоит переводить продукт – даже если какие-то микроорганизмы и выживут в напитке, они вряд ли выдержат экстремальные условия в желудке человека. Дело в том, что желудочный сок имеет в своей основе соляную кислоту, которая, в частности, убивает бактерии. Особенно если их попало с едой не так много.

В желудке микробам также приходится преодолевать другие смертельные барьеры, такие как пищеварительные ферменты, связывающая их слизь и различные механизмы иммунной системы. Поэтому у бактерий, занесенных мухами в вино, не остается шансов.

В общем, эксперты советуют не переживать из-за наличия мух в вине. А тем, кто страдает дефицитом белка, в шутку советуют даже пить вино вместе с насекомым. Крохотная дрозофила вряд ли повлияет на вкус напитка, а переварится и усвоится так же, как любой белковый продукт.

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