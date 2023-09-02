Можно ли отправлять коллегам голосовые сообщения: что предполагает этикет

Работники должны соблюдать правила делового этикета, чтобы не создавать неудобных ситуаций на работе и произвести хорошее впечатление на коллег. Это касается не только живого общения, но и переписки в мессенджерах и социальных сетях.

Видео дня

Голосовые сообщения – это популярный и удобный способ быстро передать информацию, но не всегда это уместно. Специалист по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина рассказала изданию "Украинки" о нормах, которые нельзя игнорировать на работе, чтобы остаться в хороших отношениях с коллегами.

Голосовые сообщения

Такой вид сообщений неуместен на работе, лучше писать. Отправлять аудиосообщение можно только в том случае, если вы об этом договорились с коллегой. Или, если это срочное дело и быстро продиктовать информацию можно только таким способом.

Не пишите в нерабочее время

Писать коллеге или начальнику по окончании рабочего дня можно только в том случае, если вы договорились об этом. Ваши сообщения могут мешать человеку и отвлекать его от своих дел и не стоит писать "прочтите, когда сможете". Решайте все вопросы на работе.

Не пишите слишком длинные сообщения

Научитесь писать коротко. Не стоит подробно все расписывать и растягивать сообщения на многие большие или маленькие кусочки. Сформулируйте мысль и отправьте одним смс. Если дело действительно нуждается в уточнениях, то напишите, что можете все подробно обсудить при встрече или по телефону.

Сначала пишите, а не звоните

Работники часто пренебрегают этим правилом и звонят друг другу по пустякам и при этом используют популярную отмазку – "звоню, чтобы не забыть". Следует звонить только в том случае, если о звонке вы договорились заранее. Внезапные звонки отвлекают человека от дел, поэтому лучше напишите сообщение и уточните у коллеги, когда ему удобно разговаривать.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила делового этикета, которые помогут правильно общаться с руководителем.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.