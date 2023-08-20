Можно ли носить носки с шортами и сандалиями: какие существуют правила этикета

Хотя в последние годы "носочный" этикет значительно смягчился и, например, носить носки с сандалиями уже не считается преступлением против стиля, все же некоторые правила здесь все еще существуют. Это базовые требования, которые можно в менее формальных ситуациях проигнорировать, а в отдельных ситуациях даже сознательно нарушить ради эффекта.

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OBOZREVATEL рассказывает об основных правилах выбора носков. И о том, как их совмещать с образом в целом.

Избегайте серого цвета

Несмотря на то, что это универсальный базовый цвет, на носках он может выглядеть как просто загрязненный дорожной пылью трикотаж или старая застиранная ткань. Если вам нужен сдержанный вариант, для формальных поводов лучше подходят черные носки, а под спортивную одежду – белые.

Под брюки – длинные носки

Современная мода предлагает массу вариантов, как носить брюки – укороченные джинсы с кедами, спортивные брюки с кроссовками и т.д. Под эти варианты лодыжку можно оставлять обнаженной, выбирая спортивные короткие модели, а то и вообще полностью невидимые в обуви "следы". Это ни в коем случае не будет преступлением против стиля. Но классические брюки все же лучше совмещать с длинными носками. Исключение можно сделать разве что для более расслабленного делового стиля – business casual. Но в таком случае туфли лучше заменить мокасинами.

Носки и шорты

Поскольку шорты – максимально неформальный вид одежды, их, по классическим правилам, лучше с длинными носками не совмещать. Хотя современная мода, напротив, поощряет надевать под шорты спортивного кроя заметные носки. Но здесь следует иметь в виду, что такое сочетание зрительно укорачивает ноги, поэтому пропорцию нужно подбирать очень внимательно.

Темное – к темному, светлое – к светлому

Если вы не знаете, как правильно подобрать носки под одежду, используйте простое классическое правило: под темную одежду лучше надевать темные варианты, а под светлую, соответственно, светлые. Однако современный подход к дресс-коду позволяет нарушить это правило, если вам хочется выбрать что-то яркое. Но в таком случае придется проявить максимальную решительность – носки должны иметь действительно выразительный цвет или принт, который сразу привлекает внимание. А не просто быть базовыми, но контрасными к остальной одежде – винно-красными или цвета морской волны. Смелый месседж нуждается в смелом подходе.

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