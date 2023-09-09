Можно ли есть картошку с зелеными пятнами: почему она становится такой

Картофель – это привычный продукт, который присутствует в нашем рационе каждый день. Различные сорта отличаются по цвету и форме, но есть один общий признак, предупреждающий о токсичности плода.

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Хозяева не всегда обращают внимание на позеленение картофеля или образование на нем ростков. OBOZREVATEL рассказал, как это может повлиять на здоровье.

Зеленые пятна и ростки образуются из-за накопления вредных веществ. Это происходит, когда картофель попадает на солнце или в теплую среду и начинает вырабатываться пигмент хлорофилл.

Хотя хлорофилл содержится в разных растениях и даже наполняет картофель питательными веществами, он опасен в большом количестве. Кроме пигмента, в момент позеленения картофель производит еще одно вещество – соланин, который защищает плоды от животных, действуя как токсин.

Поэтому если человек будет потреблять такой картофель в большом количестве, у него могут появиться проблемы со здоровьем.

Проверить овощи на содержание соланина можно в домашних условиях. Для этого очистите картофель и оближите его. Если вы почувствуете горечь, то токсин там есть.

Даже если вы очистите зеленую часть, вредное вещество все равно останется и высокие температуры во время приготовления его не выведут.

Чтобы избежать появления зеленых пятен, следуйте следующим советам:

Храните картофель в сухом, прохладном месте с хорошей вентиляцией, а не в холодильнике;

Чем дольше овощ будет лежать дома, тем выше риск, что он позеленеет, покупайте картофель по мере потребления;

Лук выделяет газ этилен, способствующий росту картофеля и на нем могут появиться ростки, поэтому храните овощи в разных местах.

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