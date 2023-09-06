Что нужно сажать после картофеля, помидоров и огурцов: урожай станет гигантским
Сезон сбора урожая – хорошее время подумать о том, каким образом вы организуете огород в следующем году. Вы ведь все еще видите перед собой конфигурацию грядок и можете хорошо спланировать, где и какие культуры высадите весной. Это важно, ведь от правильного чередования во многом зависит урожайность.
OBOZREVATEL поинтересовался советами опытных огородников, как чередовать растения на грядках. И почему это так важно.
Почему нужно чередовать растения на грядках
Каждая культура поглощает из почвы определенный список питательных веществ. Если ежегодно на одном месте сажать одно и то же растение, оно уже скоро сильно отнимет из земли почти весь запас именно этих веществ. Это приведет к нарушению баланса микро- и макроэлементов, что, соответственно, плохо отразится на плодородии в целом.
Кроме того, серьезное влияние оказывает корневая система различных растений. Одни имеют глубокие разрыхляющие корни, а вместе с тем и истощают землю на много сантиметров вглубь, другие приспособились получать питание из поверхностных слоев. При длительном использовании участка под одну культуру это также приводит к ухудшению качества почвы.
А еще растения не только уносят вещества из внешней среды, но и выделяют определенные соединения. Это могут быть токсины, гербициды и химикаты, сдерживающие рост других растений. Или даже питательные вещества, провоцирующие рост в земле бактерий и грибов, причем некоторые из них могут быть вредными.
Если правильно чередовать растения на отдельных участках огорода, то можно получить сразу несколько полезных эффектов:
- сохранить питательность и структуру почвы;
- увеличить активность полезной почвенной флоры;
- подавить рост патогенных микроорганизмов и отпугнуть вредителей;
- уменьшить количество сорняков.
Как правильно чередовать культуры
Выбирая, что посадить на грядке в следующем сезоне, важно помнить два основных правила. Нельзя высаживать друг за другом родственные культуры – они часто отбирают из почвы одинаковые вещества. Лучше избегать высадки растений, страдающих одинаковыми вредителями и болезнями – они будут заражать друг друга.
Чтобы проще ориентироваться в дежурстве, опытные огородники составили удачные пары:
- лук и морковь;
- баклажан и фасоль, перец, лук;
- бобы и картофель, морковь, редис, свекла;
- дыня и кукуруза;
- кабачок и томат;
- картофель и календула, кукуруза;
- лук и морковь, огурец;
- морковь и горох;
- томат и базилик, чеснок;
- огурец и кукуруза.
Как правильно распланировать огород
Чтобы успешно засадить участок на следующий год, сначала распланируйте его по уровню освещенности. Так вы определите, где будет лучше солнцелюбивым культурам, а где тем, которым нужна тень.
Также огородники советуют делить огород на 4 примерно равных по площади участка. Ежегодно культуры на этих участках нужно менять. Так образуется четырехлетний цикл, который позволит поддерживать качество почвы и урожайность на высоком уровне.
Каких пар лучше избегать
В противоположность удачным парам огородники составили плохие сочетания. Такое чередование не пойдет на пользу ни земле, ни самим растениям:
- картофель и любые пасленовые – это культуры одного семейства, подверженные одинаковым болезням;
- соя и подсолнечник;
- подсолнечник и бобовые;
- огурец и тыква, морковь, фасоль и баклажан;
- капуста и свекла, редька и репа;
- кабачки и капуста и баклажаны.
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