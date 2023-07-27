Можно ли есть кабачок, если он горчит: почему так происходит
Обычно неприятной способностью горчить отличаются огурцы, и некоторые даже заранее чистят их, чтобы избежать этого очень неприятного вкуса. Но на самом деле обладать неприсущим горьким вкусом могут не только они. Горечью отличаются также, например, кабачки.
OBOZREVATEL разбирался в том, почему кабачки начинают горчить. И безопасно ли есть такие плоды.
Откуда у кабачка горький вкус
То, что такой недостаток могут иметь и огурцы, и кабачки – не удивительно. Оба овоща являются представителями семейства тыквенных, поэтому обладают определенными общими свойствами. В частности, приобретать нехарактерный горький вкус, если их неправильно выращивать. Правда, с кабачками такая неприятность встречается заметно реже.
Причиной горечи в кабачках, равно как и в огурцах, является вещество кукурбитацин. В природе оно появилось как механизм защиты растения от животных. Им тоже не нравится горький вкус. Но в процессе искусственного отбора люди научились бороться с этим недостатком. Впрочем, время от времени он все еще проявляется.
Из-за чего кабачки начинают горчить
Чаще всего причиной накопления кукурбитацина в кабачках является избыток фосфора и калия в растении. Это может произойти из-за слишком частого или интенсивного внесения соответствующих удобрений в почву. Поэтому подкармливать кабачковую грядку без необходимости не стоит.
Также горькое вещество может накапливаться в плодах из-за избытка солнца. Кабачок должен расти в полутени, поэтому опытные огородники прикрывают завязь растения ее же большими листьями. Так плод получает достаточно тепла, хорошо дозревает и при этом не накапливает кукурбитацин.
А еще горький вкус у кабачка может вызвать нехватка воды в почве. Растение хорошо переносит засушливую погоду и не нуждается в таком же количестве воды, как те же огурцы, но все же пересушивать землю, в которой растет кабачок не надо. Регулярно поливайте его и давайте почве просыхать между поливами. Ведь избыток влаги тоже может привести к тому, что кабачки начнут горчить.
Есть или не есть горькие кабачки?
Все свойства кукурбитацина до конца не изучены, но исследователи все же выяснили, что ничего страшного из-за употребления небольшого количества вещества с организмом не произойдет. Более того, существует мнение, что кукурбитацин способен бороться с воспалениями, предотвращать развитие опухолей и изгонять из организма гельминтов.
Но врачи предупреждают, что считать горькие кабачки лечебными из-за этого свойства нельзя ни в коем случае. Сейчас не существует достоверных данных о том, какая доза кукурбитацина безопасна, а какая уже принесет вред и даже станет опасной. Поэтому просто не выбрасывайте овощи с горчинкой и воспринимайте их исключительно как пищевой продукт, а не как лекарство.
Более того, при некоторых состояниях даже случайного употребления кукурбитацина лучше избегать. К таким состояниям относятся болезни желудочно-кишечного тракта – горькое вещество может раздражать нездоровые органы и провоцировать появление симптомов. Также оно может нанести вред зубной эмали.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как убрать горечь из лука.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.