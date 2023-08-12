Как дарить и принимать подарки: негласные правила этикета

Подарки – одна из самых приятных сторон нашей жизни. Мы делаем их по случаю и без, просто чтобы поднять человеку настроение. Это может быть как совсем простая безделушка, вроде сладостей или букета цветов, так и что-то действительно ценное. Во всяком случае, процесс дарения является важным социальным ритуалом, сопровождающимся собственными правилами этикета.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие негласные традиции нужно соблюдать, чтобы процесс дарения был приятным для всех сторон. И чтобы и даритель, и тот, кто получает презент, оставили друг о друге лучшие впечатления.

Как дарить подарки

Будьте уверены в подлинной цели подарка. Подбирайте презент к конкретному празднику или случаю. К примеру, елочные украшения вряд ли подойдут ко дню рождения, а креативно упакованные подгузники в крайне редких случаях порадуют вашего напарника по игре в секретного Санту на работе. Также в процессе выбора подумайте о том, как хорошо этот подарок выразит ваши чувства к тому, кому он предназначен. Чтобы не ошибиться, можно задать себе пару контрольных вопросов:

Насколько мне неравнодушен этот человек?

Сколько времени, энергии и денег я готов потратить, чтобы выбрать правильный подарок?

В некоторых случаях достаточно букета цветов и красивой открытки, а кому-то вы можете захотеть сделать что-то особенное своими руками.

Соберите информацию о получателе. Поинтересуйтесь, что любит человек, которому вы готовите подарок. Это можно сделать через общих друзей или полистав страницы в соцсетях. Узнайте о любимом цвете, еде или напитках, разведайте, какое хобби у того, кому вы выбираете презент и т.д. Чем больше вы узнаете о том, что нравится тому, кому назначается подарок, тем удачнее он будет.

Будьте чувствительны к личным и культурным отличиям. Этнические, религиозные и культурные обычаи часто налагают свои ограничения на образ жизни человека, и это необходимо учитывать, если вы хотите, чтобы ваш презент был ему действительно приятным. Например, не следует дарить алкоголь тому, кто по каким-то причинам не пьет. И вы зря потратите деньги, и человек в лучшем случае отнесется к такому подарку безразлично.

Знайте, когда корпоративные логотипы уместны. Иногда нанесенный на подарок логотип компании удешевляет его облик. А также наводит на мысль, что презент наспех выбрали из имеющегося на работе ассортимента стандартных сувениров. Подарки с логотипом могут быть удачными как небольшие знаки внимания и мелочи в память о проведенных встречах. А вот со знаменательными событиями или в честь глубоких чувств нужно выбирать что-нибудь без таких маркеров.

Используйте простую и элегантную упаковку. Пестрый принт, яркие ленты и большие банты привлекают немало внимания к подарку. Но в таком случае существует шанс, что эмоции от оформления будут больше эмоций от содержимого подарка. Лучше выбирать элегантные упаковочные материалы и сдержанный декор.

Правильно вручайте подарок. Когда настанет передавать выбранный предмет, держите его обеими руками и передавайте аккуратно плавным, но широким жестом, чтобы человек видел, что вещь, которую вы избрали, имеет и для вас также определенную ценность, как выражение ваших чувств. Если вы отправляете презент курьером или почтой, добавьте в него свою визитную карточку, а также записку или открытку, подписанную от руки.

Как принимать подарки

Лично благодарите за подарок. Если вы получаете презент из рук в руки, обязательно улыбнитесь и возьмите его обеими руками. Постарайтесь придумать какую-нибудь оригинальную формулировку благодарности в придачу к универсальному слову "спасибо".

Сообщите дарителю, что получили его презент. Если же подарок пришел службой доставки или по почте, найдите время, чтобы как можно быстрее сообщить отправителю, что он прибыл и все в порядке. Позвоните, чтобы сказать об этом, напишите имейл или, если вы в близких отношениях, отправьте счастливое селфи с подарком.

Узнайте, как уместно открывать подарок – в присутствии гостей или в одиночестве. Разные культуры и разные ситуации предполагают неодинаковый подход к открытию подарков. На семейной вечеринке, скорее всего, уместно будет распаковывать подаренное перед гостями. А вот презенты от коллег на работе лучше собрать вместе и открыть дома. Ведь часто это могут быть конверты с деньгами, а считать чужие финансы невежливо.

Пишите благодарственные письма. Это самый лучший способ подарить дарителю приятные эмоции в ответ на его старания. Даже если подарок вам не понравился, даже если вы планируете вернуть его в магазин или передарить, подпишите карточку или напишите электронное письмо, в котором выразите свою благодарность.

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