Можно ли дарить цветы мужчинам: правила этикета

То, что букет – прекрасный подарок для женщины, знают все. А вот с мужчинами несколько сложнее. Уместно ли дарить мужчине цветы? Какие лучше выбрать? В каких ситуациях лучше выбирать именно такой подарок?

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OBOZREVATEL узнал, что на этот счет говорят правила этикета. На самом деле однозначного ответа здесь нет. Но все же определенные правила можно выделить.

Что говорит классический этикет

Традиционные правила утверждают, что в целом мужчинам можно дарить букеты, но неуместна ситуация, когда цветы дарит женщина. С консервативной точки зрения такой жест может восприниматься как ухаживание. Зато подарок-букет допустим, когда его преподносит другой мужчина, а ситуация формальная – это празднование юбилея, вручение какой-то награды, семейный или деловой праздник.

Отдельно следует рассматривать ситуации, когда букеты вручают людям творческих профессий после выступления или иного публичного события. В таком случае цветы может преподнести и мужчина, и женщина. Это вполне традиционный способ выразить свое восхищение мастерством певца, танцовщика, актера, художника или музыканта. Строгих ограничений здесь нет.

А как на это смотрят современные правила

В современном мире правила этикета сдвигаются в сторону более либеральных. Поэтому большие ограничения на дарение цветов мужчине не накладывают. Главное правило – заранее убедиться, что такой подарок не обескуражит мужчину и точно ему понравится. Так мужчины старшего поколения чаще не поймут подобного жеста, а те, кто помоложе, часто благосклонно относятся к подобным проявлениям внимания и с удовольствием принимают букеты по какому-то случаю или даже без.

Особенно уместен букет, если его присылает мужчине любимая женщина. К нему можно добавить какой-то более "мужской" с традиционной точки зрения подарок – бутылку виски, билеты на спортивную игру и т.д.

Если вы сомневаетесь, какие цветы лучше выбрать для букета мужчине, остановите свой выбор на простых базовых оттенках – белый, красный (особенно темные варианты), желтый, зеленый и не слишком пышных формах. Хотя можно выбрать и какой-нибудь экзотический вариант необычной формы, как стрелитция, антуриум, бамбук или аллиум.

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