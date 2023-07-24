Как не чувствовать себя некультурным за столом: правила ресторанного этикета

Высочайшим уровнем профессионализма официантов считается их умение быть незаметными, не мешать гостям. Но как тогда общаться во время ужина в ресторане? Как дать понять персоналу, что вы чего-то хотите, вам что-то нравится или не нравится? Каждый раз звать официанта неудобно и может привлекать к вам нежелательное внимание со стороны персонала и других гостей. На самом деле существует система знаков, которые можно подавать с помощью расположения на тарелке приборов.

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OBOZREVATEL разбирался, какие существуют знаки. И как ими воспользоваться, чтобы общение с персоналом ресторана было простым и приятным для всех.

Пауза в трапезе

Допустим, вам нужно отойти от стола, но вы не хотите, чтобы при этом вашу тарелку забрали. Дайте официанту понять, что вы взяли паузу, а не завершили трапезу. Для этого положите вилку и нож так, чтобы они смотрели ручками в стороны, а головками сходились у края тарелки, образуя острый угол, как буква "Л". Если же на тарелке лежит много пищи, то можно положить нож и вилку головками на краю тарелки так, чтобы они смотрели друг на друга.

Тарелку можно забрать

Если вы закончили с каким-то блюдом и хотите дать официанту это понять, положите нож и вилку полностью на тарелку. Они должны лежать так, чтобы концы ручек сходились, а сами они находились под небольшим углом друг к другу.

Блюдо вам не понравилось

Чтобы вежливо дать понять, что вам было не очень вкусно или не понравилось обслуживание, положите вилку и нож на тарелку буквой "Л". Вилка должна лежать справа, а нож – слева и его лезвие должно быть вставлено между зубцами вилки. Вероятно, после этого официант или менеджер сами подойдут к вам, выяснить, что пошло не так и может ли заведение как-то искупить свою вину.

Блюдо вам очень понравилось

В таком случае, окончив трапезу, разместите нож и вилку на тарелке так, чтобы они были расположены параллельно краю стола. При этом приборы должны смотреть рабочими концами в разные стороны. Это будет трактоваться как благодарность персоналу. В идеале такой жест следует подкрепить щедрыми чаевыми.

Вы закончили трапезу

В хорошем ресторане официанты должны знать, когда приносить чек даже без специального обращения гостя. Для этого можно просто положить вилку и нож на тарелку перпендикулярно к краю стола головками в одну сторону. В этом случае официант должен подойти к вам, забрать посуду и принести чек.

Впрочем, не стесняйтесь обращаться к персоналу заведения напрямую. Ведь намеки и язык жестов – это важно и действительно является элементом этикета, но ничто не подействует лучше, чем прямо сказанные слова.

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