Мотивация страхом: как это работает и почему последствия могут быть роковыми

Мотивация, основанная на страхе, может работать в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе это пагубно скажется на работе, отношениях и благополучии.

Как рассказала Lifehack Кирстен Банч – всемирно признанный тренер по производительности, который работает с лидерами, "готовыми бунтовать и прокладывать новый путь вперед", мотивацию, основанную на страхе используют многие. Она основана на убеждениях, что произойдет что-то плохое, "если вы чего-то не сделаете или сделаете что-то не хорошо".

"Если я не получу это повышение, меня будут считать неудачником, поэтому мне лучше не спать всю ночь, чтобы работать".

Видео дня

"Если я выступлю за школьную реформу, на меня набросятся интернет-тролли, так что мне лучше молчать, даже если меня очень волнует этот вопрос".

"Если я не буду достаточно тренироваться, буду выглядеть как дерьмо, поэтому мне лучше ходить в спортзал шесть дней в неделю, даже если мое тело убивает меня".

Кирстен Банч отметила, что страхом мотивируют себя многие.

"Наш мозг использует страх, чтобы уберечь нас от неприятностей. Эта функция мозга важна, когда есть реальная угроза жизни и благополучию, например, если на пешеходной тропе встречается гремучая змея. Но когда вы используете основанную на страхе мотивацию для достижения своих жизненных и карьерных целей, постоянное состояние страха создает ненужный стресс для вашего разума и тела и это может в конечном итоге работать против вас", – предупредила тренер.

Приводя пример мотивации основанной на страхе, Бранч рассказала, что таким образом могут мотивировать в тренажерном зале, крича что-то вроде: "Приближается сезон бикини! Вы же не хотите, чтобы ваш целлюлит был главной звездой шоу!" или "Сожги тот праздничный торт, который ты съел вчера вечером!"

В этом случае, отметила специалист, в мозге возникает образ группы людей, стоящих вокруг вас на пляже и смеющихся над вами в вашем бикини, или возникает чувство вины из-за того, что вы съели кусок торта, и вы начинаете ругать себя за то, что не можете контролировать свои желания.

Банч объяснила, что в этом случае у большинства из нас такой тип мышления вызывает стресс и может снизить уровень энергии и настроение.

"Опора на негативное мышление – это проблема мотивации, основанной на страхе. Это заставляет нас сосредоточить внимание на том, что не так, или что может пойти не так, вместо того, чтобы двигаться к тому, что правильно. Это, в свою очередь, смещает наш фокус внимания", – сказала эксперт.

Она предупредила, что такая мотивация "убивает радость жизни" и может даже самые благие цели превратить в пытки.

"Вместо того, чтобы использовать для мотивации страх перед чувством стыда, попробуйте использовать мотивацию, основанную на любви", – посоветовала специалист.

Банч рассказала, что есть много способов использовать мотивацию, основанную на любви. Уловка состоит в том, чтобы использовать одно или все из следующего, чтобы мотивировать вас к вашей цели: сочувствие, любопытство, новаторство, дальновидность и сердечные действия.

Что бы вы сказали другу?

Вы бы не сказали другу: "Тебе лучше морить себя голодом и ходить в спортзал три раза в день, чтобы хорошо выглядеть в этом бикини!" Вместо этого вы, вероятно, скажете что-то вроде: "Я так рад поехать с тобой в отпуск! Мне не терпится провести время с тобой, чтобы наверстать упущенное, потягивая маргариту на пляже".

Говорите сами с собой так, как если бы вы разговаривали со своим другом.

Что может вам помочь достичь цели?

Чаще всего важнее достижения наших целей – путь, который нам следует пройти. Любопытство делает путешествие более увлекательными. Возможно, вам интересно заниматься триатлоном, но вы не умеете бегать. Если вы потратите три месяца на обучение бегу, вы узнаете что-то новое.

Как можно достичь своей цели так, чтобы это было удобно?

Игра "Да, и" – отличный способ придумать новаторские идеи для достижения ваших целей. Если ваш первый инстинкт – ходить в спортзал шесть дней в неделю, но вы от этого не в восторге, найдите в этой идее что-то, что вам нравится, и сделайте ее лучше.

Например, если вам нравится ходить в тренажерный зал и нравится то, что вы там "потеете сбрасывая вес", но испытываете определенный дискомфорт, вместо тренажерного зала присоединитесь к танцевальному классу.

Что для вас важно в вашей цели?

Если вы углубитесь в свою цель, скорее всего, вы обнаружите ее более глубокий смысл. Если ваша цель –"хорошо выглядеть в бикини", спросите себя, почему это важно для вас.

Например: "Я хочу хорошо выглядеть в бикини, потому что хочу повеселиться в отпуске". Затем спросите себя, насколько веселье на отдыхе зависит от того, как вы выглядите в купальнике.

Какие действия вы можете предпринять, чтобы помочь себе достичь цели?

Независимо от того, по-прежнему ли ваша цель сосредоточена на бикини, выберите действие, которое вы можете предпринять, как будто оно исходит из любви, а не из страха.

Например, предложите друзьям перед отпуском пройти уроки подводного плавания с аквалангом в группе. Это заставит вас чувствовать больше любви к себе и друзьям.

Подводя итог, Банч отметила, что мотивация, основанная на страхе, может помочь достичь целей в краткосрочной перспективе, но не приведет к долгосрочному счастью и удовлетворению.

"Страх не предназначен для использования в течение длительного времени, и в конечном итоге вы устанете от страха и откажетесь от своих целей. Однако любовь – вечна. Обретение мотивации в любви поможет вам достичь ваших целей, независимо от того, связаны ли ваши цели с тем, чтобы хорошо себя чувствовать в бикини, получить повышение на работе или не бояться говорить о том, во что вы верите", – мотивировала эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты выделили книги, которые мотивируют и вдохновляют.