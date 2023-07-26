Мощное дезинфицирующее средство для дома только из трех ингредиентов: как сделать собственноручно

Пандемия коронавируса показала, как важно всегда иметь под рукой дезинфицирующее средство. Особенно он нужен на кухне, где постоянно приходится обрабатывать поверхности от бактерий и вирусов, чтобы иметь здоровую и безопасную пищу.

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Но многие дезинфекторы достаточно дорогие и действуют очень жестко. Эффективное средство на основе недорогого продукта можно изготовить самостоятельно и использовать его практически где угодно в доме. OBOZREVATEL узнал рецепт такого спрея.

Для его изготовления понадобятся:

медицинский спирт;

белый уксус;

эфирное масло.

Чтобы приготовить раствор, возьмите бутылку с распылителем, наполните ее наполовину спиртом, добавьте к нему 25 мл уксуса и 25 капель эфирного масла, которое вам нравится. Эксперты советуют выбирать масло, обладающее антибактериальными свойствами. Это может быть чайное дерево, эвкалипт, что-то из хвойных или цитрусовых. В таком случае масло не только придаст спрею приятный аромат, но и усилит его свойства.

Закрутите бутылку и тщательно встряхните ее, чтобы все составляющие как следует перемешались. Когда жидкость станет однородной, средство можно сразу использовать.

Такой дезинфектор можно использовать практически на любой поверхности дома, кроме гранитных и мраморных. Спрей нужно нанести на место, которое вы хотите продезинфицировать, выдержать хотя бы 30 секунд и стереть остатки.

Кроме функции дезинфекции такое средство поможет также с очищением. Ведь уксус, входящий в его состав, являясь кислотой, хорошо растворяет жир и другие загрязнения.

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