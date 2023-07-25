Как почистить раковину из нержавеющей стали до блеска: безотказный метод

Сантехнические приборы из нержавеющей стали смотрятся весьма стильно и достаточно практичны в использовании. Однако кухонная раковина из этого материала достаточно быстро загрязняется и теряет блеск. На ней хорошо видны пятна от жесткой воды, остатки жира, разводы от моющих средств и другие типичные загрязнения.

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Однако, отчистить нержавейку от таких следов не так уж сложно. Потребуются простые подручные средства, которые можно легко найти в любом супермаркете. OBOZREVATEL рассказывает о таких средствах.

Речь идет в первую очередь о пищевой соде. Она хорошо обезжиривает и чистит и при этом действует, как мягкий абразив, который не поцарапает достаточно чувствительную поверхность. Ею можно воспользоваться, просто насыпав немножко содового порошка в раковину и протерев им ее изнутри. В конце такой уборки раковину хорошо будет вытереть досуха, чтобы не оставалось пятен от воды. Для ежедневной уборки этого будет достаточно.

Если же требуется более глубокая чистка, соду можно усилить лимонным соком или уксусом. Также смесь белого уксуса с водой в равных пропорциях будет эффективна в чистке нержавейки.

Если же вы хотите защитить стальную раковину от пристающей к ней грязи, ее можно обработать маслом. Нанесите на салфетку из микрофибры несколько капель жира и хорошо отполируйте всю поверхность. Устойчивым такое покрытие не будет, но выручит вас, когда вам по каким-то причинам нужно будет, чтобы стальная раковина определенное время выглядела не просто идеально чистой – безупречной.

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