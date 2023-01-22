Морозы вернутся, но ненадолго: синоптики дали новый прогноз погоды на февраль

Украинские синоптики прогнозируют довольно мягкий февраль, который мало будет отличаться от декабря 2022 года. Периодически температура будет падать до 0 градусов, но похолодание будет сразу сменяться на небольшой "плюс".

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Соответствующие перспективы опубликовали на сайте Гидрометцентра. Последний месяц зимы не угрожает заморозками и снегами.

Прогноз относится ко всем регионам Украины, в том числе и Киева. На протяжении февраля временами будет падать мелкий дождь или мокрый снег, солнечные дни для жителей столицы будут до весны, увы, редкостью.

Более низкую температуру предвещает и народный синоптик Станислав Щедрин. В комментарии ТСН он подчеркнул, что на территории Украины ожидается похолодание до -7 градусов ночью и -4 днем.

"В то же время, существенные осадки маловероятны, лишь на западе Украины периодически будут пролетать снегопады", – указал он.

Метеоролог Вера Балабух для издания ZN подтверждает ожидания коллег и утверждает, что февраль в этом году будет аномально теплым. Это объясняется процессами в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах.

"В последние десятилетия на нашей планете происходят беспрецедентные изменения температуры воздуха. Украина тоже не осталась в стороне от этих процессов. Скорость изменения средней за год температуры воздуха на материковой части Украины за последние 20 лет почти втрое превышала скорость изменения приземной глобальной температуры", – подчеркнула она.

На этом фоне Балабух добавила, что устойчивый снежный покров этой зимой может образовываться не на всей территории страны, а его высота, по оценкам Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), ожидается меньше климатической нормы 1991-2020 гг., особенно в январе и феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в холодное время года украинцы чаще пьют чай, в том числе и после обильной трапезы. Диетологи не рекомендуют этого делать сразу по нескольким причинам.

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