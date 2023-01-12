Морозы утихнут, местами мокрый снег и дождь: в Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на четверг. Карта

В четверг, 12 января, морозы в Украине начнут ослабевать. Ночью возможны минусовые температуры, но днем столбики термометров стремительно поползут вверх.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в Украине 12 января без осадков, лишь в юго-западных областях днем местами небольшой мокрый снег и дождь.

На Левобережье ночь будет морозной, иногда столбики термометров опустятся до -10. Однако днем потеплеет.

Холоднее всего будет в Луганской и Донецкой областях, где днем еще будет держаться мороз от -8 до -5.

В южных областях ночью -1...-6 мороза, днем 0...+5. В западных областях, на юге Одесщины и в Крыму ночью от +3 до -2 мороза, днем +4...+9.

В северных и центральных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах и на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 12 января переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -6...-8, днем -1...-3 мороза. По области ночью -6...-11 мороза, днем от 0 до -4 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики считают, что к середине января средняя температура в Украине повысится, рождественские морозы уйдут.

Gismeteo прогнозирует, что очередная волна потепления в нашей стране подойдет к концу в начале февраля-2023. Тогда украинцы снова увидят "минусы" на термометрах.

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