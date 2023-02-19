Морозец ночью и 'плюсы' днем: синоптик дала прогноз погоды в Украине на начало недели

В понедельник, 20 февраля, во всех регионах Украины в течение дня ожидается плюсовая температура. Столбики термометров будут колебаться от 2 до 5 градусов тепла на западе и до +8 на юге страны.

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В то же время ночью возможен небольшой мороз. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также в первый день новой недели по Украине прогнозируют сильный порывистый ветер. Ночью и утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины. В южных регионах страны прогнозируется кратковременный дождь.

К вечеру 20 февраля мокрый снег ожидается в западных областях. Также осадки возможны в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Однако в течение дня значительные осадки в большинстве областей Украины маловероятны.

В столице Украины Киеве 20 февраля ожидается +2…+4 градуса. В течение дня осадков не предвидится, но вечером может пойти мокрый снег.

В течение всей недели осадки будут чередоваться с солнцем, а порывистый ветер ожидается почти на всей территории Украины. В ночь на 23 и 28 февраля ночная температура может существенно опуститься, однако днем столбики термометров будут показывать выше нуля.

Напомним, погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой, с довольно прохладными периодами. Однако в целом весна-2023 в нашей стране ожидается теплой – средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 ⁰С.

Как писал OBOZREVATEL:

– Народный синоптик Станислав Щедрин считает, что теплая весенняя погода начнется в Украине довольно рано. Уже в конце февраля, заявляет он, температура воздуха будет до +9 ⁰С.

– В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с приходом календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть.

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