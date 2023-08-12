Монстера вырастет гигантской: каким удобрением подкормить растение

Монстера – это большое тропическое растение с красивыми блестящими темно-зелеными листьями, которое способно украсить любой дом. Это неприхотливый вазон и при правильном уходе он вырастает до пяти метров в высоту.

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Однако следует своевременно удобрять монстеру, чтобы укрепить и защитить от болезней и вредителей. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет справиться с этим.

Для начала нужно знать, как правильно выращивать растение дома. Идеальным местом для монстеры будет там, где светло, но солнечные лучи должны быть рассеянными, а не прямыми. Также очень важен регулярный полив растения, но и чрезмерное увлажнение навредит ему.

Поливать нужно тогда, когда почва сухая. Если на листьях вазона есть капли воды, то это признак избыточной жидкости и так растение избавляется от лишней воды.

Удобрения – это необходимая часть для развития монстеры. Именно благодаря правильному удобрению листья вырастают пышными и крупными. Такие растворы можно приготовить самостоятельно из доступных продуктов.

Бананы

Кожицу бананов необходимо нарезать на небольшие кусочки и поместить в литровую банку. Затем залить теплой водой и оставить на сутки.

Петрушка

Залейте корень петрушки водой и поставьте на огонь. Дайте жидкости покипеть 5 минут, затем подождите пока смесь остынет и можете поливать вазон.

Чай

Заварите чёрный чай и дайте ему настояться. Это также укрепит растение и наполнит его питательными веществами.

Но осторожно удобряйте монстеру, потому что чрезмерное использование удобрений также может навредить ей. Размешайте растворы с водой в соотношении один к одному и поливайте растение раз в месяц.

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