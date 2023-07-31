Орхидеи будут гнутся от цветов: домашние средства, которые подарят растению новую жизнь

Орхидея – это красивое, тропическое растение, требующее особого ухода. Хозяйки часто сталкиваются с проблемой, когда вазон один раз отцвел и больше не появляются новые цветы.

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Не обязательно покупать химические средства, чтобы продлить цветение растения, можно приготовить такой раствор самостоятельно. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Орхидею нужно ставить на солнечное место, чтобы рассеянный свет попадал на растение. Потому что в тени вазон быстро погибнет, а в слишком освещенном месте может засохнуть. Если вы поставили цветы на подоконнике, то выбирайте восточную или западную сторону.

Также орхидеи нужно своевременно поливать. Поэтому опрыскивайте растение на расстоянии 20-30 сантиметров, избегая цветов.

Лучшая питательная жидкость для вазона – это рисовая вода. Этот раствор можно быстро приготовить дома двумя способами, не тратя деньги.

Первый способ : возьмите один стакан белого риса (этого хватит на несколько месяцев для 5-6 орхидей). Подсушите рис на сковороде в течение трех минут, затем перемелите в блендере или кофемолке. Залейте одну чайную ложку полученной смеси стаканом кипятка и дождитесь пока жидкость остынет.

Второй способ: залейте ложку рисовой муки холодной водой, размешайте и оставьте на 30 минут.

5-8 чайных ложек раствора достаточно для одной орхидеи. Используйте его раз в месяц.

Рисовая вода имеет витамины группы B, железо, фосфор, магний, и кремний. Это прекрасно повлияет на состояние растения, смесь укрепит корни, а цветы будут обильно цвести.

Ранее OBOZREVATEL публиковал пошаговую инструкцию, которая поможет спасти полностью сухую орхидею.

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