Могут решить только избранные: нелегкая цифровая головоломка

Развивать свою внимательность важно, если вы хотите успешно решать разные жизненные задачи. Это также помогает поддерживать на высоком уровне когнитивные способности и здоровье мозга. И один из лучших способов тренировать внимательность – это решать головоломки самых разных типов.

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Сегодня OBOZ.UA публикует головоломку с цифрами, решение которой потребует всей возможной сосредоточенности. На первый взгляд картинка содержит большое количество цифровых рядов 9696. Но, если хорошо присмотреться, можно заметить, что на ней есть четыре сочетания, которые не вписываются в это правило. Задача игрока – найти все четыре исключения. И желательно сделать это за 5 секунд.

Именно за такой период времени справляются с данной головоломкой люди, способность к концентрации внимания которых находится на самом высоком уровне. Поэтому попробуйте добиться чемпионского результата и вы.

Итак, поставьте таймер на 5 секунд и приступайте к задаче. Но не бросайте ее, если время истечет, а вы еще не найдете правильного ответа. Ведь важнее не продемонстрировать высокий результат, а самостоятельно найти правильный ответ. Именно так удается прокачивать мозг и улучшать свои достижения.

Если вы все же не можете найти все четыре нетипичных комбинации, воспользуйтесь подсказкой ниже. На ней правильные ответы отмечены кружочками. Так вы заодно увидите, чем именно отличаются искомые комбинации от основной массы.

Ранее OBOZ.UA публиковал псевдоматематическую головоломку, которая сломает ваш мозг.

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