Могут потерять форму: какие вещи лучше не оставлять на вешалке

Красиво развешанные на плечиках вещи в хорошо подсвеченной гардеробной – идеальная инстаграммная картинка, о которой мечтает чуть ли не каждый. Однако на деле далеко не всем вещам подходит хранение на таких вешалках.

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OBOZREVATEL разбирался, какие типы вещей лучше хранить на полках. На вешалках они могут потерять форму или повредиться.

Трикотаж

Любые вещи, имеющие структуру трикотажа – будь то тонкие футболки или вязаные свитера – не стоит хранить на весу. Такая ткань быстро вытягивается и деформируется.

Тяжелые вещи

Зимняя одежда и объемные вещи, имеющие большой вес, тоже теряют форму от висения. Их наиболее удобно хранить в вакуумных пакетах. Так до предметов с натуральным наполнителем не доберется моль. А еще в подобной упаковке они будут занимать меньше места.

Спортивная одежда

Вещи для спорта и активного отдыха созданы для того, чтобы хорошо держать форму и не мешать движениям. На вешалках они будут растягиваться и отвисать, а технологичные волокна со временем утратят свои свойства. Поэтому термобелье, топы и шорты для тренировок, леггинсы, штаны для йоги и подобные вещи нужно складывать на полках.

Нижнее белье

В магазине такие предметы очень красиво смотрятся на вешалках. Но важно понимать, что в таком состоянии они находятся до того, как их начнут носить и они обретут форму тела. И продолжается это довольно недолго. Если хранить трусики, лифчики и топы таким образом, они быстро деформируются. Лучше отведите для них специальный ящик. В него можно также положить ароматическое саше, чтобы вещи не только хорошо хранились, но и радовали приятным ароматом.

Щедро декорированная одежда

Вещи с активным декором, таким как бисер, пайетки или вышивка, лучше хранить в сложенном виде в холщовых чехлах. Это обеспечит дополнительную защиту нашитым или наклеенным элементам.

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