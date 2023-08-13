Как разгладить одежду без утюга: поможет самодельный спрей

Во время стирки одежда сильно мнется и появятся складки, которые тогда трудно розгладить. У хозяев не всегда есть время, чтобы погладить одежду, а некоторые ткани вообще не поддаются глажке.

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Однако предотвратить появление нежелательных складок на вещах можно с помощью смеси из простых ингредиентов. OBOZREVATEL поможет быстро справиться с этим.

Чтобы быстро сделать одежду опрятной, вам понадобится уксус и вода. Смешайте ингредиенты в соотношении 1:3. Используйте бутылку с распылителем и нанесите раствор на всю одежду. Подождите несколько минут, чтобы она высохла на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате.

Если некоторые складки все равно остались, можно приготовить более действенную смесь. Смешайте чашку уксуса с одной чайной ложкой спирта и добавьте одну чайную ложку смягчителя для тканей. Тщательно все размешайте и распылите на необходимые участки. Подождите, пока одежда высохнет и можете одевать ее.

Также можно разгладить одежду с помощью пара из душа. Если вы только что приняли ванную и комната еще влажная, то можно повесить на вешалку необходимую одежду и разместить ее в ванной комнате.

Закройте все двери и окна, чтобы влага быстро не исчезла. Подождите 15-20 минут и одежда будет выглядеть опрятной и выглаженной.

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