Могут ли коты плакать: как распознать, что животное расстроено

Несмотря на то, что в интернете гуляет куча мемов с заплаканными котиками, на самом деле эти животные на плач в человеческом понимании не способны. Слезотечение у кота является поводом для обращения к ветеринару, а не признаком того, что животному грустно. Тем не менее это не означает, что мурлыки никогда не грустятт. Но как тогда узнать, что ваш любимец по каким-то причинам имеет плохое настроение?

Видео дня

Как пишет издание IFL Science, плакать слезами от эмоциональной или физической боли способны только люди. Ни один другой биологический вид к этому не способен. Причина появления этого механизма у нас до сих пор не установлена. Некоторые исследователи утверждают, что он развился для того, чтобы передавать сигналы о нашем эмоциональном состоянии более широкой социальной группе.

Что означают кошачьи слезы?

Между тем, коты имеют слезные протоки, похожие на наши, но они используются только для смазывания и защиты глаз. Если ваш кот проливает слезы, это означает, что его глаза по какой-то причине раздражены – из-за попадания постороннего предмета, травмы или инфекции. Другими симптомами могут быть влажность и выпадение шерсти вокруг глаз или скопление слез и "закисание" в их уголках. Этот симптом нельзя игнорировать – нужно показать животное ветеринару.

Как понять, что коту грустно?

Грусть коты выражают несколько иначе. Вместо слез они выдают, например, частые вокализации. Взрослые кошки обычно не очень часто мяукают друг на друга, и чаще общаются звуками с людьми. Они даже выработали звук такой высоты, которая напоминает плач младенца, чтобы мы не могли их игнорировать.

Так что, если кошка чрезмерно мяукает и воет, она пытается что-то выразить. В девяти случаях из десяти это будет голод. Но все же нередко это может быть знак, что животное нуждается в помощи или внимании.

Если кот мяукает громко и непрерывно, это может являться признаком боли или дискомфорта, в том числе сильной тревоги. У пожилых кошек это психическое расстройство возникает, в частности, как признак синдрома когнитивной дисфункции, своего рода кошачьей деменции.

Обычно мы хорошо знаем типичное поведение своих любимцев, которые живут с нами. Так что специалисты советуют обращать внимание на малейшие изменения – именно они укажут, что с животным что-то не так. В таком случае необходимо сразу обратиться к ветеринару.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как определить настроение кота по положению его хвоста.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.