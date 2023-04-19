Могут больше не цвести: какие садовые растения следует срочно обрезать весной

Совсем скоро наступит полноценное тепло и начнется сезон активного цветения садовых растений. Но чтобы обеспечить им пышное буяние, опытные садоводы советуют вовремя обрезать побеги после зимы. Это освобождает больше жизненного пространства, дает свободный доступ солнечному свету и воздуху и стимулирует растения к активному росту. К тому же, таким образом можно убрать больные части, которые могут стать причиной гибели всего куста или дерева.

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Издание Express назвало шесть растений, которые хорошо обрезать именно весной. Это в частности придаст им более ухоженный вид.

Фруктовые деревья

Обрезка фруктовых деревьев стимулирует не только их цветение, но и плодоношение. А еще это хорошая профилактика болезней и способ омоложения растения. Ранней весной важно проводить процедуру на абрикосах, вишнях и персиках, поскольку они быстро растут. Чтобы провести обрезку правильно, нужно удалить больные и поврежденные побеги. Также удалению подлежат ветви, которые делают крону слишком густой и конкурируют с опорными ветвями. Деревья нужно подрезать аккуратно, чтобы не повредить инструментом почки.

Живые изгороди

Весной растения, образующие живые изгороди, начинают выпускать новые побеги и так разрушают приданную им ранее форму. Потому их нужно подрезать. Кроме формирования, процедура позволяет обеспечить равномерный рост живой изгороди – без промежутков и залысин. Растения с плохо сформированной кроной советуют обрезать до половины длины веток. Если крона хорошо сохранилась – на треть. При этом лучше пользоваться ручным секатором, потому что он меньше повреждает растение. Но за большими растениями можно ухаживать и с помощью электроинстумента.

Многолетние травы

Садовые травы-многолетники, такие как розмарин, чабрец, шалфей и лаванда по мере разрастания удлиняют свои стебли, которые также деревенеют. Весенняя обрезка помогает омолодить эти растения. Также во время процедуры можно удалить все отмершие ранее сухие части. Сильно обрезать травянистые насаждения не следует, достаточно удалить примерно четверть их длины и дать травам время восстановиться.

Хвойные

Весенняя обрезка хвойных деревьев, таких как туя, ель, тис или можжевельник, помогает предотвратить развитие грибковых инфекций. Но лучше проводить процедуру еще до начала активного роста деревьев. При обрезке хвойных важно следить за тем, чтобы инструмент был острым и не ломал кончики побегов. В таком случае это позволит им разветвляться и растение будет выглядеть пушистым. Опытные садоводы рекомендуют срезать не более трети длины каждого побега.

Цветущие кусты

Такие растения, как сирень, форзиции или рододендроны, нуждаются в весенней обрезке уже после того, как отцветут. В таком случае растение испытывает минимальный стресс от процедуры и в следующем сезоне будет цвести еще пышнее. Обрезка в любой другой сезон может помешать кусту полноценно распуститься через год.

Розы

Нежные садовые цветы часто перемерзают зимой, потому весной им нужна оздоровительная обрезка. Поврежденные и отмершие ветви следует удалять таким образом, чтобы осталась только здоровая ткань. Удалению также подлежат слабые и тонкие побеги, растущие внутрь куста. Из-за них на растении может развиваться грибковое поражение. Чтобы безопасно обрезать розу, необходимо сделать срез под углом на расстоянии примерно 0,5 см выше почки. Каждую ранку после процедуры нужно обработать специальным обеззараживающим средством.

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