Минздрав дал украинцам три совета, как дольше оставаться молодыми

В Министерстве здравоохранения в День молодежи, 27 июня, напомнили украинцам несколько советов, как дольше оставаться молодыми и здоровыми. В частности, в ведомстве посоветовали больше двигаться, правильно питаться и высыпаться.

На официальном канале в Telegram, в Минздраве отметили: молодость – это не только о возрасте в паспорте, но и о состоянии организма.

Больше спорта

Регулярная физическая активность не менее 30 минут в день позволит чувствовать себя лучше, а также значительно улучшить показатели здоровья. Выбирайте тот вид физической активности, который будет для вас комфортен. В ведомстве отметили, что необходимо "включать" свой организм – больше гулять, бегать, танцевать, заниматься физическими упражнениями.

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"Когда мы мало двигаемся и много сидим – организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, который влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. Все это вместе имеет негативные последствия для здоровья – от появления избыточного веса к серьезным болезням внутренних органов", – отметили в Минздраве.

Сбалансировано питайтесь

Здоровый рацион, адекватные порции пищи творят чудо с организмом – он вас отблагодарит долголетием, сказали в ведомстве.

Простые правила, которые позволят сохранить здоровье и жить дольше:

Контролируйте калорийность пищи. Если в течение длительного времени энергии с пищей вы получаете гораздо больше, чем тратите, то появляются лишние килограммы или даже ожирение. Ешьте преимущественно натуральные растительные продукты богаты пищевыми волокнами, выбирайте продукты с низким содержанием сахара и жира, ешьте напитки, которые не содержат калорий, ограничьте употребление соков.

Следуйте оптимальному режиму питания: завтрак в течение первого часа после подъема, обед и ужин не позднее трех часов до сна; интервал между основными приемами пищи не превышает три с половиной – четыре часа; в течение дня один-два перекуса.

Пейте воду. Норма жидкости в день для взрослого человека – 4% от общей массы тела, то есть 2800 – 3000 мл / день при весе 70-75 кг. Человек может удовлетворять в потребность в жидкости, потребляя только воду. Но существуют и другие источники воды – жидкие блюда, продукты питания и напитки.

Высыпайтесь

Здоровый сон длится 7-9 часов в день. Стоит ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Если вы будете спать меньше чем семь в сутки, то повысите риск развития хронических заболеваний, в частности:

диабета;

сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления;

увеличение веса и ожирения;

нарушения иммунной системы;

ухудшение психического здоровья, депрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, нутрициолог София Рожко рассказала, от какой пищи следует отказаться в жару, и какие ошибки чаще всего в питании делают украинцы. Кроме того, специалист разобрала вопрос о том, как же отличить вредную пищу от полезной.