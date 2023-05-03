Минимум ежемесячно: каких собак придется чаще стричь

Если необходимость стричь кота – вопрос очень дискуссионный, и далеко не все ветеринары рекомендуют применять к ним эту процедуру, у собак все более однозначно. Некоторые породы нуждаются в частых визитах к грумеру, чтобы не просто красиво выглядеть, но и поддерживать здоровье в хорошем состоянии.

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OBOZREVATEL рассказывает, чем может быть полезна стрижка собаки. А также какие породы должны посещать салон чаще других.

Почему нужно посещать грумера с собакой

В отличие от кошек, которые обычно хорошо справляются с уходом за своей шерстью сами, псы не умеют как следует вылизываться, поэтому их шерсть сбивается и загрязняется. Также собаки часто линяют сильно интенсивнее кошек и поэтому нуждаются в глубоком вычесывании.

Кроме того, в груминг-салоне собакам обрезают когти, что важно для здоровой походки животного. Можно у грумера также почистить питомцу зубы, поухаживать за ушами и глазами и даже анальными железами. То есть это не просто процедуры красоты, а полноценный гигиенический уход за любимцем.

Какие породы нуждаются в груминге больше всего

В первую очередь речь идет о пушистых собаках. Чем больше у пса шерсти, тем чаще его придется водить в салон. Классический пример – пудель. Эти собаки не просто имеют густую шубу, она еще и вьется, а значит, шерсть пуделя склонна к запутыванию.

Многие породы собак зарастают так сильно, что из-за лишней шерсти на морде начинают плохо видеть, поэтому им нужно периодически состригать ее, чтобы не испортить животному зрение и не подвергать его опасности. В таком уходе нуждается, скажем, в бишон-фризе. А еще тот же пудель.

Также существует несколько пород, имеющих тонкую и мягкую шерсть, которую необходимо расчесывать, и которая растет, как волосы у человека – непрерывно. В таком случае ее нужно своевременно укорачивать. К таким породам относятся йоркширские терьеры и афганские борзые.

Регулярный профессиональный уход понадобится собакам, имеющим такие особенности здоровья, как чувствительная кожа или склонность к аллергиям. Для качественного ухода за ними требуется профессиональная косметика и отсутствие стресса во время процедуры. Грумеры знают, как это обеспечить.

Ну и, конечно, чаще других в уходе нуждаются любые выставочные собаки. Если их шерсть будет в плохом состоянии, они не могут конкурировать с другими животными на выставках.

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