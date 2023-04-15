Какие кошки и собаки не вызывают аллергию: породы, которые подойдут кому угодно
Аллергия – очень веская причина отказаться от мечты завести домашнее животное. Ведь существует большой риск тяжелых последствий приступа. Аллергеном может быть не только шерсть кота или собаки, но и слюна, кожа или моча.
Впрочем, существуют отдельные породы, которые провоцируют у людей аллергию гораздо реже, а то и не провоцируют вообще, даже у довольно чувствительных людей. OBOZREVATEL собрал списки таких пород кошек и собак.
Гипоаллергенные собаки
Врачи советуют людям с аллергией, которые хотят завести собаку, обращать внимание на мелкие породы, а также на собак, которые мало линяют и не пускают слюну. В списке таких пород:
- пудель;
- лабрадудль;
- бишон фризе;
- практически все миниатюрные терьеры;
- китайская хохлатая;
- карликовый шпиц;
- мальтез;
- цвергшнауцер;
- ши-цу;
- басенджи.
Гипоаллергенные коты
Чтобы выбрать кота, который не вызывает сильной аллергии, нужно ориентироваться на качество шерсти. Вот по каким критериям:
Лысые коты – отсутствием шерсти отличаются сфинксы, украинский левкой, эльф и т.д. Все эти породы нуждаются в тщательном уходе, ведь обладают ничем не защищенной чувствительной кожей. Их нужно купать, одевать, чистить им уши.
Кучерявые коты – девон-рекс и корниш-рекс линяют не так интенсивно, как обычные кошки, а их шерсть на ощупь несколько жестче.
Кошки без подшерстка – ориенталы, балийские и яванские кошки имеют только основной шерстяной покров и не имеют подшерстка. Поэтому они значительно меньше линяют.
Что делать, чтобы уменьшить проявления аллергии
Поскольку на 100% гипоаллергенных кошек и собак не существует, врачи советуют тем, кто отважился завести животное, несмотря на склонность к реакциям, принимать дополнительные меры, чтобы обезопасить себя. Так квартиру нужно часто и тщательно проветривать. А также чаще делать влажную уборку. Помогает и вычесывание животного. Эту задачу можно делегировать профессиональному грумеру, который специальным образом проведет экспресс-линьку.
Также людям, склонным к аллергиям, нельзя пускать животных к себе в постель или на диван. Тщательно ухаживать придется также за мисками и туалетом любимца. И обязательно мыть руки каждый раз после контакта с животным или его вещами.
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