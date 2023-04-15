Какие кошки и собаки не вызывают аллергию: породы, которые подойдут кому угодно

Аллергия – очень веская причина отказаться от мечты завести домашнее животное. Ведь существует большой риск тяжелых последствий приступа. Аллергеном может быть не только шерсть кота или собаки, но и слюна, кожа или моча.

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Впрочем, существуют отдельные породы, которые провоцируют у людей аллергию гораздо реже, а то и не провоцируют вообще, даже у довольно чувствительных людей. OBOZREVATEL собрал списки таких пород кошек и собак.

Гипоаллергенные собаки

Врачи советуют людям с аллергией, которые хотят завести собаку, обращать внимание на мелкие породы, а также на собак, которые мало линяют и не пускают слюну. В списке таких пород:

пудель;

лабрадудль;

бишон фризе;

практически все миниатюрные терьеры;

китайская хохлатая;

карликовый шпиц;

мальтез;

цвергшнауцер;

ши-цу;

басенджи.

Гипоаллергенные коты

Чтобы выбрать кота, который не вызывает сильной аллергии, нужно ориентироваться на качество шерсти. Вот по каким критериям:

Лысые коты – отсутствием шерсти отличаются сфинксы, украинский левкой, эльф и т.д. Все эти породы нуждаются в тщательном уходе, ведь обладают ничем не защищенной чувствительной кожей. Их нужно купать, одевать, чистить им уши.

Кучерявые коты – девон-рекс и корниш-рекс линяют не так интенсивно, как обычные кошки, а их шерсть на ощупь несколько жестче.

Кошки без подшерстка – ориенталы, балийские и яванские кошки имеют только основной шерстяной покров и не имеют подшерстка. Поэтому они значительно меньше линяют.

Что делать, чтобы уменьшить проявления аллергии

Поскольку на 100% гипоаллергенных кошек и собак не существует, врачи советуют тем, кто отважился завести животное, несмотря на склонность к реакциям, принимать дополнительные меры, чтобы обезопасить себя. Так квартиру нужно часто и тщательно проветривать. А также чаще делать влажную уборку. Помогает и вычесывание животного. Эту задачу можно делегировать профессиональному грумеру, который специальным образом проведет экспресс-линьку.

Также людям, склонным к аллергиям, нельзя пускать животных к себе в постель или на диван. Тщательно ухаживать придется также за мисками и туалетом любимца. И обязательно мыть руки каждый раз после контакта с животным или его вещами.

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