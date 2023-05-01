Милые только на первый взгляд: каких собак нельзя заводить семьям с детьми

Когда в семье есть ребенок и возникает желание завести еще и собаку (по просьбе ребенка или нет), к выбору породы добавляется еще один очень важный вопрос – будет ли такой пес безопасен для малыша.

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Кинологи назвали несколько пород, которые лучше обходить, когда в доме есть детвора. OBOZREVATEL рассказывает почему.

Акита-ину и сиба-ину

Эти две японские породы-близнецы – одна побольше, другая поменьше – выглядят очень мило из-за своей словно улыбающейся мордашки. На самом деле это довольно недоверчивые создания, вполне способные на агрессию к людям, которых считают подозрительными. А что может быть более подозрительным, чем малыш, сзади подбирающийся к хвосту. Или друзья, которые пришли в гости к подростку.

Чихуахуа и другие карликовые породы

Здесь ситуация обратная. Маленькой собаке легко может навредить своими играми уже сам ребенок. Учитывая, что даже крохотные песики – это все равно собаки и проявления агрессии им не чужды, может случиться очень неприятная ситуация.

Далматин

Дети обожают этих пятнистых красавцев, ведь о них сняли не один мультик и фильм. Ну и смотрятся далматины действительно очень привлекательно. Проблемы начинаются, когда такую собаку нужно социализировать. Чтобы сделать из представителя породы послушного питомца, понадобится целая масса усилий. За это время они с ребенком могут иметь не один конфликт с последствиями.

Алабай

При правильном воспитании эти великаны превращаются в чрезвычайно нежных созданий. Проблема в том, что это воспитание по количеству затраченного времени и усилий сопоставимо с воспитанием ребенка. Если же не уделять алабаю достаточно внимания, он может начать доминировать и проявлять агрессию. Тогда не поздоровится всем членам семьи.

Пекинес

Плохим выбором для семей с детьми пекинесов делает их ревнивость. Они сильно привязываются к хозяевам и могут начать конкурировать с малышом за их внимание. Также эта порода не любит излишнего внимания, в то время как дети интересуются всем подряд – это тоже точка, где может возникнуть конфликт с животным.

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