Мгновенный способ спастись от жары и пота: видео захватило TikTok

Волны жары накрывают разные регионы нашей планеты в летние месяцы все чаще. И любой выход на улицу в такую погоду приводит к потению – кожа становится липкой и жирной. Сразу хочется принять душ, но это возможно не всегда. Для таких ситуаций тоже нашелся хороший лайфхак.

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Его опубликовала в TikTok блогерка @ahimsa.mov. Совет собрал уже более 10 миллионов просмотров и массу восторженных комментариев. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Блогерка посоветовала держать в морозилке упаковку влажных салфеток для лица. Придя с улицы, достаньте одну из упаковок и протрите ею кожу. Отделить такую салфетку может быть непросто, ведь жидкость, которой она пропитана, замерзает. Тем не менее, таким образом вы быстро охладите раскаленную кожу, а заодно снимете пот и другие загрязнения. Такой салфеткой следует протереть также шею и зону декольте. Это принесет мгновенное облегчение.

В комментариях некоторые пользователи предложили усовершенствовать лайфхак – взять не обычные салфетки, а с содержанием ментола. От них ощущение прохлады подольше задержится на коже.

Впрочем, одних салфеток для предотвращения перегрева в жару будет недостаточно. Международный Красный Крест рекомендует придерживаться еще нескольких рекомендаций:

пить достаточно воды – примерно 2-2,5 литра в сутки, ведь в жару потребность во влаге растет;

принимать прохладный душ или ванну;

находиться в максимально охлажденных помещениях – там, где работает кондиционер, или защищенных от жары иным образом;

носить свободную одежду из легких воздухопроницаемых тканей;

держать под рукой достаточно воды и все лекарства, которые вы употребляете по состоянию здоровья, ведь в жару хронические болезни могут обостряться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро сделать кондиционер, который поможет охладить комнату в жару.

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