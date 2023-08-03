Как сделать кондиционер своими руками: простые способы охладить комнату
Летняя жара может сделать нашу жизнь невыносимой. Высокая температура оказывает влияние на производительность, самочувствие и внешний вид.
Находиться в помещении без кондиционера практически невозможно. OBOZREVATEL нашел способы, которые помогут самостоятельно охладить комнату, чтобы не тратить деньги на дорогие приборы.
Если у вас есть вентилятор и простыня, то можно сделать кондиционер. Намочите простыню холодной водой и повесьте на вентилятор. Так, через мокрую ткань будет проходить воздух, охлаждающий комнату.
Также можно использовать пакет со льдом или бутылку с холодной водой. Поставьте пакет перед включенным вентилятором, чтобы быстро освежить помещение.
Чтобы избежать нагревания дома нужно использовать и другие способы.
- Закройте жалюзи и шторы, чтобы в помещение не попадал прямой солнечный свет.
- Создавайте сквозняк, чтобы быстрее освежить комнату. Откройте окна на противоположных сторонах дома, чтобы впустить перекрестный ветерок.
- Выпустите горячий воздух наружу через включенные вытяжные вентиляторы в ванной комнате и на кухне.
- Открывайте окна ночью или утром, когда температура воздуха ниже. Это поможет сохранить прохладу в комнате.
- Не пользуйтесь духовым шкафом в жаркий день. Потому что кухонные приборы производят тепло. Лучше подождите до вечера.
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