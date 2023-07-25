Мгновенный способ спасения увядшей гортензии: много удобрений не понадобится

Садовая гортензия украшает своими цветами двор, которые начинают цвести в начале июня или в июле. Но из-за неправильного ухода, растение может увянуть.

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Есть много факторов, негативно влияющих на растение. OBOZREVATEL нашел причины, почему гортензия может внезапно поникнуть и поможет справиться с этим.

Растение может быстро засохнуть в жару. Когда листья опускаются к земле, значит гортензию нужно немедленно полить. Потому что она направляет все силы, чтобы оживить корни, а листья и цветы начинают увядать.

Гортензии достаточно поливать два раза в неделю, но все зависит от погоды. Однако чрезмерный полив также оказывает плохое влияние на растение, поэтому нужно сделать перерыв и несколько дней не увлажнять землю.

Условия почвы могут влиять на то, как растение получает воду – гортензии предпочитают землю с хорошим дренированием.

Глинистый грунт содержит слишком много воды вокруг корней, а в песчаном грунте, вода может стекать слишком быстро. Поэтому нужно добавить компост, чтобы наполнить землю питательными веществами, которые улучшат состояние растения.

Гортензию нужно сажать в затененном месте. Растение получает необходимый солнечный свет утром, а высокая температура вредит ему. Поэтому днем гортензия должна быть в тени.

Если цветок посажен на солнечном месте, то подождите до осени и пересадите его на более затененный участок.

Некоторые сорта гортензий имеют тяжелые и большие цветы, а стебли могут быть слабыми, чтобы их удерживать. Тогда следует обрезать несколько веточек, чтобы растению было легче поддерживать цветы.

Чрезмерное внесение удобрений также вредит саженцу. Тогда стебли вырастают большими, но слабыми и тонкими. Избыток азота может вызвать увядание и опускание цветов.

Гортензии не следует удобрять после августа, потому что это придаст им рост, который ослабит куст. Однако компост можно вносить в почву в любое время года, он не помешает растению.

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