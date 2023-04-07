Местами мокрый снег, а в части Украины уже +17: синоптики дали прогноз погоды на Благовещение. Карта

Погода в Украине в пятницу, 7 апреля, будет довольно интересной. Некоторую часть страны накроет дождь. На некоторой территории температура воздуха поднимется до +17 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Запад страны накроют дожди с мокрым снегом. А вот на восток придет весеннее тепло, хотя небо будет облачным с прояснениями (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"В северо-восточных и восточных областях умеренные дожди. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°", – сказано в сообщении.

По прогнозам синоптиков, на Закарпатье и Прикарпатье выпадет мокрый снег, местами возможно его налипание. Так, уже ночью на дорогах будет гололедица. Столбики термометров зафиксируют температуру ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

"На остальной территории без существенных осадков, лишь в Днепропетровской, Запорожской местами в Киевской областях небольшой дождь Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°", – прогнозируют в Укргидрометцентре.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный с порывами 5-10 м/с.

В Киевской области на Благовещение, 7 апреля, тоже будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой дождь.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 6-11°", – отмечают синоптики.

В столице страны ночью прогнозируется 3-5° тепла, а днем 9-11°.

Помимо этого синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности третьего уровня. Она связана со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – призвали в Укргидроментцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начнет постепенно теплеть. Столбики термометров будут подниматься начиная с воскресенья, 9 апреля. В то же время дожди и снег пока не прекратятся. Особенно на западе страны.

Также OBOZREVATEL писал, что до конца текущей недели в Украине будет держаться прохладная погода с дождями и местами мокрым снегом. Ночью, в частности в западных регионах, ожидаются морозы до 3 градусов по Цельсию.

Согласно данным синоптиков, перед Пасхой в Украине немного потеплеет. В праздничную неделю ожидается пасмурная погода, однако значительных заморозков и резкого похолодания синоптики не прогнозируют.

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