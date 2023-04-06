Дожди и снег не прекратятся, но тепло постепенно начнет возвращаться в Украину. Карта

В Украине начнет постепенно теплеть. Столбики термометров начнут подниматься начиная с воскресенья, 9 апреля. В то же время дожди и снег пока не прекратятся. Особенно на западе страны.

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Такой прогноз следует из данных Укргидрометцентра. Так, в субботу, 8 марта, еще ожидается +12, а уже в воскресенье и понедельник +15 (чтобы просмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

В пятницу, 7 апреля, в восточных и западных областях ожидается облачная погода и осадки. Температура воздуха на западе страны -3...+5, днем +2...+10. На востоке ночью ожидается +5...+10 градусов, днем – до +16. В центральных областях преимущественно без осадков. Температура до +13, ночных морозов не прогнозируется.

В субботу, 8 апреля, практически без осадков будет на всей территории страны. Морозы ночью еще почувствуют жители Буковины и Закарпатья -2 градуса. На остальной территории страны ночью будет от 0 до +10 градусов, днем – до +16.

В воскресенье, 9 апреля, погода в Украине будет аналогичной предшествующему дню – без существенных осадков, хотя небольшие дожди возможны. Температура поднимется до +16.

В понедельник, 10 апреля, дожди накроют западную часть страны, на остальной территории – дожди возможны. Также в большей части страны будет облачно с прояснениями. А вот морозов уже не будет. Ночью синоптики прогнозируют +3...+6 и +12...+14 днем на западе. На остальной территории Украины днем максимальная температура достигнет +17 градусов, ночью будет не ниже 5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца текущей недели в Украине будет держаться прохладная погода с дождями и местами мокрым снегом. Ночью, в частности в западных регионах, ожидаются морозы до 3 градусов по Цельсию.

Согласно данным синоптиков, перед Пасхой в Украине немного потеплеет. В праздничную неделю ожидается пасмурная погода, однако значительных заморозков и резкого похолодания синоптики не прогнозируют;

Также OBOZREVATEL писал, что синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что тепло в Украину ворвется в 20-х числах апреля. В третьей декаде месяца дневные показатели могут достигать +20…+25 °С, а ночью будут колебаться в пределах +7…+12 °С.

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