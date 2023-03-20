Местами дожди, а днем потеплеет до 13: синоптики дали прогноз погоды на понедельник. Карта
В понедельник, 20 марта, погода в Украине будет нестабильной. Местами ожидаются дожди, а днем столбики термометров поднимутся до +13 градусов.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В первый день новой рабочей недели по всей территории страны прогнозируется переменная облачность (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
"Без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 2° мороза, на юге и востоке страны 1-6° тепла. Днем 8-13°, на крайнем юге и Прикарпатье до 16°", – сказано в сообщении.
В Киевской области 20 марта также ожидается переменная облачность, но без осадков.
"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла", – добавили синоптики.
В то же время в столице Украины ночью бует около 0°, днем 10-12° тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца марта в Украине продержится относительно теплая весенняя погода. Ближайшее похолодание ожидается 30 марта.
Климатолог объяснила погодные качели весной. По ее словам, стратосферное потепление разрушает мощный струйный поток, сдерживающий порывы арктического холода.
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