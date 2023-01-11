Местами до 17 градусов мороза: синоптики дали прогноз погоды на среду. Карта

В среду, 11 января, часть Украины "завалит" снегом. Температура воздуха удивит разницей в регионах – от 4 тепла до 17 мороза.

Видео дня

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, всю ночь в ряде областей будет идти снег.

В Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью будет идти небольшой снег. А в западных областях и в Одесской области ночью и утром ожидается небольшой мокрый снег, местами дождь, поэтому на дорогах будет скользко.

Холоднее всего в этот день будет на востоке страны и в Сумской области. Здесь ночью столбики термометров опустятся до -12...-17 мороза, днем -4...9 мороза.

В Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях температура ночью -5-10 мороза, днем -1-6.

В западных и Одесской областях температура ночью от +2 до -3 мороза, днем +1...+6.

В Крыму днем +4...+6, ночью столбики термометров опустятся до -4...-6.

В северных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер будет сильным, юго-восточного и южного направлений, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Метеорологи предупредили, что в связи с оттепелью на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3-го уровня.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

В Киеве и области 11 января облачно с прояснениями. Ночью будет идти снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица.Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью -5..-10, днем -1...-6 мороза. В Киеве ночью -6..-8, днем -3...-5 мороза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!