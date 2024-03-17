Мел вместо теней и нож для закручивания ресниц: как красились женщины в СССР

Сейчас на полках магазинов можно найти любые косметические средства по любой цене. Однако еще несколько десятилетий назад, во времена Советского Союза, люди пользовались преимущественно подручными материалами и о подобном разнообразии не могли и мечтать.

Во времена дефицита и ограниченного доступа к западным модным трендам советские женщины проявляли изобретательность, чтобы подчеркнуть свою красоту. OBOZ.UA собрал информацию о необычных методах и средствах макияжа, которые не редко использовали гражданки СССР.

Вазелин

В советское время бальзамы и блески для губ были настоящим дефицитом. Однако в любой аптеке или в магазине можно было приобрести вазелин. Стоил он совсем не дорого, зато хорошо блистел.

Несмотря на то, что этот лайфхак очень сильно сушил губы, женщины продолжали им пользоваться, ведь помады подходили не всем, и тогда стоили невероятно дорого.

Тушь-плевалка

Тушь в советское время была твердой. Она продавалась в небольшой коробочке вместе со щеткой, напоминающей зубную.

Для того чтобы нанести тушь на ресницы, ее необходимо было чем-то увлажнить. Обычно модницы выбирали использовать слюну, а не воду. От этого и произошло название этого косметического чуда.

Канцелярия

В СССР тени не производили, поэтому до появления импортной косметики женщины проявили фантазию и стали использовать для макияжа мел и карандаши для рисования.

Красные карандаши гражданки союза использовали как карандаши для губ, а мел крошили, смешивали с водой, делая тени и румяна.

Нож

Сегодня женщины могут сходить на ламинирование ресниц или просто использовать для их закручивания специальные щипцы.

В СССР женщины также знали, что закрученные ресницы открывают взгляд и стали делать свои глаза более выразительными с помощью ножей.

Их нагревали над пламенем свечи, а затем осторожно проводили по ресницам. Этот метод был достаточно опасным, ведь можно было легко обжечься или порезаться. Но красота тогда требовала жертв.

Заколки для расчесывания ресниц

Советская тушь имела довольно неудобную щеточку, склеивающую ресницы между собой. Однако тогда никто не придумал создать небольшой пластиковый гребешок, поэтому женщины разделяли свои ресницы острыми булавками и иглами.

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