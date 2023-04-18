Мебель будет как новая: чем отчистить пятна на диванах

Отмыть пятна на засаленном диване совсем не сложно, если знать несколько действенных лайфхаков. Устаревшие пятна, проникая вглубь ткани, могут даже вызвать неприятный запах в доме.

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Не обязательно покупать дорогостоящие химические средства, ведь есть ряд не менее эффективных подручных ингредиентов. Чем отчистить пятна на диванах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Основные правила

Прежде всего, диван следует тщательно пропылесосить, удалив крошки и пыль. На тонкой ткани не стоит использовать щетку – лучше протереть поверхность тряпкой или мягкой стороной губки.

Используя любое средство, эксперты по уборке рекомендуют сначала проверить его на незаметном участке ткани. Некоторые ингредиенты могут повредить или осветить поверхность дивана.

После очищения диван следует обязательно просушить, чтобы предотвратить появление плесени.

Как приготовить моющее средство своими руками

Способ 1. Сода и глицерин

Необходимые ингредиенты:

сода

уксус

глицерин

средство для мытья посуды

теплая вода

В небольшую емкость наливаем 1 л воды и добавляем 2 столовых ложки соды, 8 столовых ложек уксуса, 3 столовых ложки глицерина и 4 столовых ложки средства для мытья посуды. Смесь тщательно перемешиваем до полного растворения всех компонентов и с помощью губки наносим на пятна. Сразу смывать не надо, ингредиентам нужно время, чтобы подействовать. Поэтому через час диван можно промыть влажной губкой. Следует заметить, что этот лайфхак подойдет для всех типов поверхностей, кроме кожи и кожзама.

Способ 2. Хозяйственное мыло

Сначала натираем хозяйственное мыло на терке. Можно использовать обычное твердое или жидкое мыло. В емкость наливаем теплую воду, моющее средство и мыло. Ингредиенты следует смешать до образования пены и нанести на загрязненные места. Этот способ можно использовать на всех поверхностях.

Способ 3. Сода и лимон

Соду и лимонный сок в пропорции 1:1 следует растворить в воде, оставить на несколько минут на поверхности дивана, а затем смыть губкой или щеткой. Лучше не использовать кислоту на поверхностях из кожи и кожзама.

Кстати, стойкие пятна можно попытаться вывести медицинским спиртом. Как сделать это безопасно и эффективно – читайте в материале.

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