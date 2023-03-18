Как почистить засаленный диван: пятна исчезнут мгновенно

Засаленный диван портит внешний вид интерьера, а отмыть эти загрязнения очень тяжело. Чем старее пятна, тем больше они темнеют и проникают вглубь ткани. Может даже появиться неприятный запах.

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Прежде чем вызвать клининговую службу, можно попытаться избавиться от пятен самостоятельно. Помогут подручные средства – сода, уксус, мыло. О самых действенных способах очистить грязный диван читайте в материале OBOZREVATEL.

Сода плюс уксус

Сразу подчеркнем: диваны из кожи и кожзама чистить таким методом категорически запрещено.

В емкость с теплой водой (примерно 1 л) добавляем 2 столовых ложки соды и 8 столовых ложек белого уксуса. Тщательно перемешиваем. Затем берём любое средство для мытья посуды и наливаем 4 столовые ложки. Понадобится также глицерин – достаточно 2-4 столовых ложек.

Когда раствор будет готов, с помощью щетки или губки втираем его в грязные места на диване. Самые тяжелые пятна обильно смазываем пеной. Средство нужно оставить минимум на 1 час, после чего вымыть чистой губкой и проточной водой.

Важно не оставлять диван влажным. Это может привести к гниению тканей и появлению плесени. Сушим его с помощью фена.

Старый добрый способ

Этот способ, при отсутствии альтернатив, был очень популярен в СССР. Тогда хозяйственное мыло использовали повсюду – от стирки до чистки мебели.

В емкость наливаем литр теплой воды. Берем терку и натираем хозяйственное мыло. Лучше добавить и несколько столовых ложек моющего средства. Главное, чтобы образовалось много пены. Именно пеной надо протирать засаленные места на диване. Делать это следует, используя щетку.

После этого смываем пену с помощью чистой губки, смоченной в воде. И снова сушим феном.

Пена для бритья

На коже и кожзаме пену для бритья использовать не стоит. А другие ткани отлично очистятся с помощью этого средства.

Нанесите пену для бритья толстым слоем на засаленные участки. Протрите диван щеткой или губкой. Повторяйте это, пока не исчезнет пятно. Затем следует очистить диван губкой и теплой водой.

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