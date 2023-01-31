Магнитные бури в феврале-2023: когда следует уделить время здоровью

Метеозависимым людям следует быть особенно осмотрительными, ведь последний месяц зимы принесет сильные магнитные бури. Электромагнитная активность на Солнце является причиной выбросов корональных масс, которые, достигая Земли, сталкиваются с магнитным полем. Это и есть причиной магнитных бурь.

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Особенно испытывают влияние вспышек на Солнце пожилые люди, беременные, дети, люди, имеющие сердечно-сосудистые или другие хронические заболевания. Когда в феврале 2023 года прогнозируют магнитные бури и как уберечься от их влияния, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда будут магнитные бури в феврале

Уже в начале месяца, 5 февраля, Землю накроет мощная магнитная буря. Не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу. По возможности лучше отдохнуть, провести день дома или погулять на свежем воздухе.

10 февраля магнитные колебания повторятся. Сильная магнитная буря может повлиять на самочувствие, вызвать головные боли, тошноту, головокружение, ломоту в суставах. Старайтесь избегать стрессов.

7 февраля прогнозируют магнитную бурю средней тяжести. Прогулка и здоровый сон помогут улучшить самочувствие.

15 февраля будет слабая магнитная буря. Не все ее даже почувствуют. Но все же лучше не перегружаться в этот день.

Как избежать влияния колебаний

Магнитные бури – период повышенного риска гипертонических кризов и инсультов. Поэтому людям со слабой сердечно-сосудистой системой следует быть особенно осмотрительными.

Во время этого периода человек ощущает усталость, рассеянность, потерю внимания. В народе говорят, что именно на магнитные бури начинает "крутить суставы". Метеозависимые люди чувствуют слабость, как при высокой температуре. Резко повышается давление и ускоряется сердцебиение. Могут дать о себе знать хронические болезни. Во время магнитных колебаний люди страдают бессонницей, испытывают апатию или повышенную тревогу.

Итак, если вы в группе риска, не паникуйте. Несколько советов помогут минимизировать влияние магнитной бури на организм. Прежде всего, заранее следите за прогнозами и не планируйте важных дел на "опасные" дни.

Запаситесь лекарствами. Это могут быть таблетки от головной боли, атигипертензивное лекарство от давления, лекарство от ишемической болезни сердца и т.д. От боли в суставах можно использовать мази или компрессы. Не занимайтесь самолечением, прежде чем что-либо покупать, обратитесь к врачу.

Здоровый сон – основа нормального самочувствия, поэтому старайтесь спать не менее восьми часов.

Следует посвятить физической активности минимум час, это поможет улучшить кровообращение.

Полностью откажитесь от алкоголя, кофе, крепкого чая, энергетиков. Не употребляйте чрезмерно жирную, острую, соленую пищу. Лучше выпейте чашку зеленого, мелиссового или ромашкового чая.

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