Люди несут цветы и чтят память героев: как в Украине празднуют День защитников и защитниц. Фото и видео

В четверг, 14 октября, в Украине отмечают День защитников суверенитета и независимости родной страны от российской оккупации. С самого утра жители и гости Киева несут цветы к мемориалу на Майдане Незалежности, где погибли первые из них.

OBOZREVATEL следит за событиями на главной площади страны в режиме онлайн.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинским защитникам, которые стоят на страже не только внешних границ, но и внутреннего порядка. Глава государства поблагодарил и поздравил их на своей странице в Twitter.

"Украина – непобедима, пока в ней есть мужественные защитники и защитницы. Они оберегают украинские границы в городах и селах. Защищают на земле, на небе и воде. Обеспечивают экономическую безопасность государства", – указано в его сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в столичном парке им. Тараса Шевченко стартует Марш нации, организованный ПП "Нацкорпус" и приуроченный к дате празднования Дня защитника Украины. Начало шествия запланировано на 12:00.