В Киеве начался марш ко Дню защитников и защитниц Украины. Фото и видео

В парке им. Тараса Шевченко в Киеве стартовал анонсированный Марш нации, который приурочен к Дню защитника Украины. ПО "Национальный корпус", организовавшая акцию, привлекла к ней сторонников и представителей других патриотических организаций к участию в мероприятии.

Об этом сообщил Telegram-канал "Украина 24". Почти 20 тысяч человек с государственными флагами и транспарантами движутся на Крещатик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме самих защитников и участников боевых действий, на марше присутствуют родственники погибших солдат. Они несут портреты тех, кто полег в бою за целостность Украины и ее независимость от империалистов Кремля.

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Шествие сопровождается традиционными "кричалками" в адрес президента государства-агрессора и знаменитыми лозунгами приветствия Украинской повстанческой армии (ОУН УПА).

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября большинство городов Украины проводит торжественные и памятные мероприятия на официальном уровне. Все они приурочены к Дню защитников и защитниц Украины.