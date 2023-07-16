Любители крабовых палочек будут в шоке: в сети показали, из чего делают популярный продукт

Крабовые палочки являются очень популярной закуской. Их ценят за приятный легкий вкус и высокое содержание белка, которое позволяет быстро насытиться. Но недавно опубликованное в интернете видео, похоже, серьезно подорвет репутацию этого продукта.

Видео дня

Ролик появился на сайте Reddit и впоследствии разошелся по разным соцсетям. В ней показывают процесс изготовления крабовых палочек. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Сюжет о популярном снеке сняли на крупной фабрике в Таиланде, где производят крабовые палочки. Зрелище оказалось настолько неаппетитным, что вызвало бурную реакцию комментаторов.

Начинается процесс изготовления крабовых палочек с того, что в измельчающую машину загружают сероватого цвета брикеты. Это измельченное и замороженное филе белой рыбы недорогих сортов, в основном минтая – такой продукт называется сурими. Далее полученная масса попадает в следующую машину, где к ней добавляют другие ингредиенты, включая соль и яичный белок.

На следующем этапе в смесь для палочек попадают растительное масло и сахар. Далее полученный продукт взбивают до однородной массы. И вот здесь она начинает выглядеть очень неаппетитно. Выходит серого цвета паста желеобразной консистенции. А уже из этой пасты формируют полоски, которые скручивают слоями и нарезают. Полученные слои должны имитировать консистенцию натурального краба.

Завершается процесс изготовления снека, когда продукт покрывают оранжево-красным красителем, имитирующим цвет крабового мяса и упаковывают в пленку. Далее их замораживают и вкладывают в товарную упаковку, в которой они отправятся в супермаркеты по всему миру.

Увиденное не вызывало восторга у пользователей Reddit. Они назвали крабовые палочки "морским хот-догами", а многие заявили, что больше никогда не купят себе этот снек.

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